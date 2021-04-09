来源：香港01

01观点

韩国第一及第二大城市首尔及釜山周三（7日）举行市长补选，执政共同民主党的候选人朴映宣、金荣春双双落败予在野国民力量党的吴世勳、朴亨埈，京畿及东南两大重镇重新落入保守派阵营手中之余，得票率更高踞六成左右，令本来民望低落的文在寅应对明年3月总统大选的选情更为不妙，甚至或会影响韩国在今后中美之争以及对朝政策的取态。

上世纪中后期，韩国与香港、台湾、新加坡同为经济突飞猛进的“亚洲四小龙”，韩国更在独裁者朴正熙年代治下创下了“汉江奇迹”。转至1980年代，韩国民主运动如火如荼，当香港民主派争取“八八直选”同时，韩国总统全斗焕在1988年汉城奥运前夕，美国施压之下顺应国内的民主呼声，推行民主化改革，开放总统直选，自此韩国经历三次政党轮替，民主政制至臻完善。不过由于朴正熙年代韩国政府大力扶植大企业，造成当地财阀尾大不掉之局，尽管是民主化后少数财阀依然权倾朝野，前总统李明博便因在任期时收取近600万美元贿款，以换取其特赦三星前会长李健熙贪污罪，而被判渎职罪。

继李明博因贪污渎职罪、朴槿惠因闺密干政门相继下狱，韩国的保守派势力一曾度一落千丈。2017年总统大选文在寅再度代表共同民主党出选，便乘保守派的丑闻及内讧得以入主青瓦台，成为继金大中、卢武铉后第三名自由派总统。继承前两任自由派总统遗志，文在寅矢志要于任内打撃家族财阀势力，革除国内的深层次结构矛盾，解决年轻人失业率高企及向上流动力不足的问题。然而文在寅治下四年韩国楼价失控狂飙，首都圈首尔楼价数年间更暴涨52%。文政府急推22招打撃楼市政策，如大幅增加地产持有税、印花税、利得税，又给予年轻置业者优厚税务优惠，却通通无助压抑直线上升的楼价。

首尔楼价涨五成 文在寅致命打击

楼价飙升引发的民怨沸腾，已直接威胁到文在寅政权的去留问题。本来在新冠疫情爆发初期，文政府快速的防疫政策引起国内外一致好评，民望更一度急升至71%之多，亦令其在去年的国会选举中安然渡过。但随着疫情反覆造成国内经济不景，文在寅又在此时大幅调高最低工资导致年轻人就业难上加难，更创出百万失业人口的历史新高纪录。楼价上涨亦令一般中产阶级家庭难以置业负债急增。一直为文在寅支持者的青年及中产亦开始对文在寅有所离异，如在此次首尔补选中，保守派吴世勳在18至29岁选民中得票竟高达60.1%，远超朴映宣的21.1%，吴亦于30至40岁选民中亦以54.8%胜过朴的37.8%。

本来保守派在李朴之后已元气大伤，近年为捞取保守宗教势力选票，走阴谋论及民粹主义路线日益“特朗普化”，又借文政府内的贪腐丑闻而搞大型群众集会，为文在寅施加不少压力。而美国荷里活引爆的#MeToo运动亦吹到父权社会浓厚的韩国，在当地社会各界不断发酵。此次首尔及釜山的市长补选，便是因为两名共同民主党市长朴元淳、吴巨敦被爆出性骚扰丑闻下台而起，前者更因畏罪自杀。不过性丑闻、贪污渎职，甚至新冠疫情等问题，皆不及文政府压抑楼价失败来得致命。解决社会深层次结构问题乏善可陈，如今让国人曾信誓旦旦要打撃的楼市泡沫期望落空，已直接威胁到文在寅的总统位置。

此次共同民主党在两大市长补选中双双落败，尤其在十年过后在自由派票仓的首尔政权遭到颠覆，正为其一年后的总统大选敲响了警钟。当初以打撃财阀垄断、重建社会阶梯、扶助青年就业及置业、革除司法体制内的独裁遗产等竞选承诺上台的文在寅，终究也要在民主选举中面对选民的选票问责。不过韩国一旦政权再度更迭，相对上较为疑中亲美的保守派上台，对中美在朝鲜半岛的角力或将有深远影响。当文在寅在首尔惨遇滑铁卢，金正恩也在平壤坦承身处困境，当初文金在板门店握手寒暄一幕，两年后却同样面对执政以来最大危机。究竟二人今后的命运，又与半岛上的两国人民及其福祉有何影响？