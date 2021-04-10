“K形通胀”悄然逼近 老百姓头上利剑悬

来源：香港明报社评

疫下民生困顿，人人期盼经济复苏，国际货币基金组织（IMF）预测，随着多国大规模接种新冠疫苗，加上政府大洒金钱纾困，今年全球经济有望强劲反弹，然而基层弱势能否受惠，仍是一大疑问。疫下全球复苏不平衡，贫者愈贫，富者愈富，经济学者形容是“K形复苏”，最新迹象显示，一场劫贫济富的“K形通胀”，正在逐步逼近。疫情打乱全球供应链，未知何时复元，发达国家不断“放水”派钱，生产却追不上需求，原材料价格上扬，中国内地工业生产者出厂价格指数（PPI），升见两年半新高，国务院强调要警惕输入通胀压力。香港连续两个月通缩，骤看似乎没有通胀压力，然而由车费到快餐等日常消费，市民最近都渐渐感受到物价上升压力，港府必须密切留意外围和本地通胀走势，不能对输入通胀压力掉以轻心。

原料价格持续上升 内地警惕输入通胀

疫情重挫环球经济，美国联储局为了支持经济和股市，量化宽松印钞无上限，华府政客则大举派钱。近月英美大规模接种新冠疫苗，市场憧憬发达国家疫情逐步受控，实体经济可望复常，美股屡创新高，能源等大宗商品价格反覆向上，全球通胀预期升温，有市场人士认为，这是经济复苏下的正常现象，可是亦有人担心，通胀一旦加剧，有可能如脱缰野马般失控。

在美国，作为通胀重要指标的核心个人消费支出物价指数（PCE），2月份按年升1.4%，联储局认为现时通胀情况仍然温和，即使未来数月通胀数据，有可能因为去年同期基数太低，按年升幅超过2%的政策目标水平，相信中长线情况仍属可控，毋须急于收紧货币政策，然而拜登的1.9万亿美元纾困方案，却令一些经济学者颇为担心。前财长萨默斯近月便再三批评，纾困方案向经济注入太多现金，过度刺激需求，恐导致经济过热，触发通胀甚至滞胀。

有别于西方国家的情况，中国疫情受控，无论货币政策和财政政策，都较为稳健审慎。内地最新公布的3月居民消费价格指数（CPI），按年上升0.4%，然而值得留意是，上月工业生产者出厂价格指数（PPI），按年显著上升4.4%。这已是内地PPI连续第3个月向上，升见逾两年半新高，有关数据意味，受国际大宗商品价格上升等因素影响，内地制造业成本持续上升，最终必会转嫁到一般日用消费品。国务院金融稳定发展委员会本周开会，亦对大宗商品的价格走势表示关注，特别强调要保持物价基本稳定，警惕输入通胀压力。

全球通胀预期升温，除了因为美英疫情好转、发达国大举量宽印钞派钱刺激需求，同时亦因为全球供应链被打乱，很多物资供应都变得不稳定。经济全球化，生产链环环紧扣，任何一环货源不足，都会影响总体产能，制造商、生意人担心来货不稳定，往往倾向囤积所需物资，导致供应更加紧张，推高相关物资价格。近月全球闹出晶片荒，由汽车到手机等不同行业都受影响，一大原因便是美国向华发动科技战，制裁中国相关企业，引发连锁效应，打乱了全球晶片供应。除了大国博弈，疫情肆虐多国，影响正常生产，亦是打乱全球供应链的重要原因。观乎形势发展，这两个干扰因素，恐怕不会在短中期消失，重新理顺全球供应链，所需时间可能比想像漫长。

“K形复苏”贫者愈贫 通胀加剧打击基层

新冠疫苗为西方富国控制疫情带来希望，IMF预测今年全球经济将强力反弹，但不少经济学家指出，这并非典型的V形反弹，而是“K形复苏”，意思是经济直插向下之后纵现反弹，也只是一部分人受惠，幸运的一群可以重新向上，不幸的一群将往下沉，就像K的字形一样；简言之，就是贫者愈贫，富者愈富，穷国和基层弱势在这个复苏过程中有可能被边缘化。回首过去大半年，发达国大举印钞，全球资产价格大涨，大企业和持有大量股票者当然笑逐顏开，小企业却只能艰苦经营，中下阶层收入减少，甚至打烂饭碗，唯有节衣缩食。全球通胀阴霾骤起，有分析认为，这也会是一次“K形通胀”。彭博社一项研究发现，尽管当下美国通胀率看似不高，不同阶层面对的物价通胀压力其实很不一样，近月美国汽油、基本粮食，以至日用必需品诸如清洁剂等，都出现显著升幅，对于相对富裕的一群，相关开支比例有限，当然没相干，可是对低下阶层来说，这些都是无法节省的开支，价格上涨必定影响生计。类似的问题，绝对有可能在香港出现。

香港2月份整体通胀率微升0.3%，扣除政府纾困措施后，基本通胀率为负0.1%，是连续两个月出现通缩。表面看，香港似乎没有通胀压力，然而细察数字不难发现，这只是因为私人房屋租金跌幅扩大，以及食品价格升幅收窄所致，水电煤其实都录得升幅。随着近月社交措施放宽，市民外出用膳，食肆经营空间增加，食品价格升幅可能扩大，加上最近巴士大幅加价、港铁车费不减实加，未来数月本港出现“K形通胀”的可能性甚高，最受影响的一定是基层市民。疫下民生疲惫，全球通胀压力升温，犹如悬在老百姓头上的剑，港府早前仍表示，香港物价压力“短期内应会维持温和”，如此乐观的研判，有必要斟酌。