乒乓外交50周年 中美需要民间正能量

作者：钟鸣九

1971年4月10日，美国乒乓球代表团和一小批美国记者抵达北京，成为自1949年以来第一批获准进入中国的美国人，为紧张的两国关系吹来了春风。

乒乓外交不仅拉近了两国人民间的距离，也拉开了中美关系改善和发展的历史序幕，以“小球推动大球”书写了外交史上的佳话。今年正值乒乓外交50周年，中美关系几十年间历经波折起伏，近年更遭遇困难局面。乒乓外交对今日两国相处仍有启示意义。

乒乓外交开创了以民众之间的友谊促进国家间交流与和解的模式，跨越了意识形态障碍，为矛盾双方创造了沟通契机。其成功得益于两国政治家的战略远见，更得益于两国普通民众追求和平、渴望友好的朴素愿望。可以说，在两国官方与民间形成良性互动，相互“传球”、“接球”，有来有往，才促成了两国关系的向前发展。

中美以各自人民利益为中心致陷僵局

而当下困局是，中美官民之间的互动均出现障碍。新加坡总理李显龙近日指出，中美对外关系都以各自人民的利益为中心，内在逻辑可能迫使它们采取强硬态度，使两国陷入僵局以及引发冲突。

两国外交高官在安克雷奇对话的强硬姿态便体现了这一点。究其原因，是美国从结构论的视角看待对华关系，怀有意识形态偏见，中国国力增长引发对美国相对实力下降的担忧更加剧心态失衡。但从互动论的视角来看，中美在良性互动中所收获的是两国经济利益的增长、对全球治理的贡献和民众的切身收益。

抗拒敌对非全部情绪 两国民众仍渴望交流

尽管过去几年两国民间正常交往受到阻挠，但抗拒、敌对只是当下中美关系中的一部分情绪，不是全部。维护和平、寻求理解、渴望交流从根本上仍是两国民众的心理诉求。

50年前，两国尚能通过乒乓外交实现接触、交往、合作，如今两国拥有更多共同利益和互动基础，没有理由让其滑向冲突对抗。美国前国务卿基辛格近日表示，有时候我们对一些事情的看法会有不同。但与此同时，现代科技、全球化传播和全球化经济，要求两个社会作出比以往更大的努力进行合作，因为世界的和平与繁荣取决于两个社会之间的理解。美国前副国务卿罗伯特‧霍马茨今年初在美国《国会山报》撰文回忆乒乓外交的全过程，亦说类似的乒乓外交有再来一次的必要性。

尽管全球仍受新冠疫情困扰，但中美两国今明两年将接力举办世乒赛。上海市也将于4月10日起举办纪念中美乒乓外交50周年系列活动，其中有场中美乒乓球爱好者参与的友谊赛。从修复民间关系开始，推动“国之交”，但愿这是一个新的开始。