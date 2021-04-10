陆美南中国海练兵 台湾应设法降温

自中、美在安克拉治对话破局后，各方即预期两国将有一段令周边国家坐立难安的磨合期，只是谁都没想到中美军事对峙来得这么快，这也标志着印太地区将成为新一轮强权政治的竞技场，位居东亚枢纽位置的台湾更难置身事外了。

美国罗斯福号航母战斗群本月初由马六甲海峡进入南中国海，与马来西亚举行海上演习。几乎同时间，大陆也证实辽宁舰航母编队航经宫古海峡，将在“台湾周边海域进行训练”，还说依循此路线进入南中国海的跨区机动训练已成为解放军的常态化活动。中美航母群是否会在南中国海“巧遇”势必引发关注，而解放军增加其在台湾东部的演训频率，亦将造成台军备战的无形压力。

此外，美陆台三方战机在台湾西南空域频频较劲，虽说大陆军机已较过往直接逼近台湾海峡中线的作法退缩不少，也不见得是针对台湾，然而大陆军机扰台却让蔡政府得以持续炒作抗中话题。更重要的是，此等恶性循环的军事对峙不利台海两岸寻求和解，北京当局应三思对台军事胁迫是否与其争取台湾民心的策略背道而驰。

对南中国海周边国家来说，美国是打造二战后南中国海秩序的既定大国，而中国是新兴挑战者，其民族主义浓厚色彩的战狼外交确实已激起各国的戒心，现行“经济靠中国、安全靠美国”的政策能否安抚北京寻求大国地位的强烈企图心，与中美竞合结果及区域和平稳定息息相关。

大陆调派航母群进入南中国海的主权争议水域，除了测试美国拜登政府寻求结盟以抗衡中国的外交作为是否转换成实质军事合作，另外就是凸显其不畏战以捍卫南中国海主权的决心。诚如许多观察家所言，大陆领导人已明显不满足于美国主导的国际政治现状，中共中央外事办主任杨洁篪的“中国人尊严论”只是初试啼声，现在以压迫性的军事行为试探美国底线才是主菜。

特朗普的强硬对中态度虽适时提醒各国有关北京的野心，然而美国的无作为却坐实大陆的判断：美国只是江河日下的纸老虎。现在，北京正密切关注高呼多边主义的拜登与其前任有何不同的作法。

日前美日2+2会谈的联合声明首度公开点名中国大陆违反国际秩序，更强调“维持台湾海峡和平稳定的重要性”，印证了拜登政府有意正面迎击中共的挑战，连向来避谈台湾的日本都表达关切，显然台湾安危已成了美国对印太地区安全承诺的重要指标。

然而，美、日等国关切台湾安全，不代表就一定有以实际行动反制大陆武力威胁台湾的意愿，后续还需观察，这是蔡政府应务实看待之处，切莫因美方有意放宽美台官员互动的限制，就误以为拜登政府开绿灯了。

别忘了，杨洁篪说“中国人不吃这一套”、王毅近日也提醒日本外相不要逾越红线，暗语就是对主权与领土完整的坚持无可妥协，台湾又是重中之重的议题。换言之，大陆可为了两岸统一付出任何代价，但美、日等国愿意付多少代价呢？

对于中美将南中国海及台海当成练兵场，在南中国海议题上难置喙的台湾总该设法为两岸对抗态势降温，至少要做到消弭敌意不挑衅，促使北京思考在台海递出橄榄枝的可行性。

（作者李正修，台湾“国家政策研究基金会”副研究员）