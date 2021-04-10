吴钊燮说要战到底 但他有资格说这话吗？

吴钊燮前两天会见外媒说，如果“中国攻击台湾”，台湾会“战斗到底”。作为台湾外长，这一句话说得漂亮，但要不要战斗到底，谁说了算？

由于这话慷慨激昂，它上了路透社等多家外媒的标题。报道中他说，“我们有自卫的意愿，这一点毫无疑问。如果需要打仗，我们会打仗。如果需要自卫到最后一天，我们会自卫，直到最后一天。”他还说，美国的决策层级人士“清楚地看到了中国大陆可能攻打台湾的危险。”而台湾也会增加军费，强化自己的军事能力。

隔天他又在立法院表示，台海局势已紧张一段时间，台湾必须持续观察敌情威胁，更重要的是国人一定要有保卫自己国家的决心。

这里是否哪里错位了？吴钊燮这些林林总总的发言，好像都应该属于邱国正的职务范围，吴钊燮算是越俎代庖了。当然，邱国正上个月也才说过，敌人“要打多久，我陪多久”，这跟“战斗到底”的意思，也算不相上下，吴钊燮倒也没有违逆或扭曲了邱国正的话。

然而真正的问题是：要不要战斗到底，既不是外交部长说了算，也不是国防部长说了算，更不是总统说了算，而是那一个一个累计起来总共有二千三百多万的人民才是要不要战斗到底的最终决定者。所以究竟会不会战斗到底，是事情真实发生后，才能见出真章。

既然如此，吴钊燮这一番壮怀激烈的表态，其实就只有大话一句的效果，只有给自己加油兼壮胆的作用。当然，这么一番言词，想必也算是可以大大地鼓舞民心士气。

不过，众所周知的是，战争的成败固然也部分取决于民心士气，但主要还是武器配备的优劣及军队的数量规模，还有对于战法与战场的娴熟与否；从这一角度去探讨，两岸的军力早就不在一个量级上，甚至于根据美军自己的兵推，过去18次推演全盘皆墨。那么，“战斗到底”究竟意味著什么？显然不是最终的胜利，而可能是尸横遍野。

吴钊燮“战斗到底”的想像里，恐怕是一幅美军与台湾军队并肩作战的光景，因为他说这句话时，刻意提了一下美国也“清楚看到中国可能攻打台湾的危险”，他以为，美国既然看到了这个危险，就一定会来助阵，陪我们战斗到底。就算他的想像真的实现了，而美军也不像他们自己的兵推显现的那么脆弱，但这场战争却可能走向一个令人惊恐的结局。

美国驻中国大陆前大使芮效俭今年2月就已在美国智库一场演讲中作出警告，美国处理台湾问题，必须考虑可能因为台湾问题引爆美陆军事冲突，如果处理不当甚至有升级为“核战争”的风险。

如果“战斗到底”的结果是一场核战争，这早已脱离了两岸的地缘格局，而变成了全人类的浩劫，那这个玉石俱焚的“战斗到底”还值得提倡吗？

台海形势的复杂程度，早已是闻名全球的火药库，可说是已经取代中东成为最新的“亚洲巴尔干”，当它可能催生一场由美陆两个巨人都参与其中的核战争时，就绝不是吴钊燮、邱国正脑子里以为的，只是一座岛屿的争夺罢了，更不是之前苏贞昌以为的，那个完全属于新石器时期古人类拿扫把互殴的猴戏。

要不要“战斗到底”？说真的，这还真不是吴钊燮有资格置喙的题目。