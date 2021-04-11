美中竞争 台湾须凸显自身价值

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国拜登总统在竞选时对当时总统特朗普制裁中国大陆政策有不少批评，但是上任后并未大幅改变政策。美国仍然将中国大陆视为最大竞争敌手，拜登也沿袭特朗普之经济安全就是国家安全的论点，并将中国大陆视为对美国经济安全最具威胁的国家。

不过，拜登新政府在政策推动方向上有所改变。拜登认为，经贸政策不能只谈贸易，特朗普时期强力压抑美国对中国大陆贸易赤字，结果美国对中国大陆贸易逆差虽然缩减，整体贸易赤字却再增加，另外还衍生不少问题。有监于此，拜登主张更新国际经贸新规则，在公平贸易下追求全球经济成长，因应全球环境及气候变迁，增加美国本土投资及创造就业，以及强化产业供应链。

特别是在供应键方面，拜登的执行手段显然较特朗普政府更为细致。特朗普时期动辄以阻绝中国大陆手段，将中国大陆排除在重要产业供应链之外，虽然对外国产业带来不少机会，但欠缺整体的规划。拜登上任后即要求详细盘点供应链，第一阶段将在5月底对半导体、电动车之高效能电池、关键矿物与其他战略物资，以及攸关防疫的药品与原料药，检讨供应链结构、美国面对的风险，并提出解决风险的方案。至于第二阶段则针对国防工业、生物科技、资通讯、能源、运输工具及农业的供应链进行检视。

综观拜登供应链检讨方案，不只是在排除中国大陆，而是以扶植美国本土产业为主。即使美国产业无法供应，在降低风险的前提下，关键的原料或重要的制程必须在美国本土生产。所以美国未来会针对外国尖端企业，视为招商的优先对象，类似台积电赴美投资的案例可能会再出现。

拜登也主张对外政策不应只聚焦在中国大陆，美国目前对中国大陆经贸政策是“全面盘点，去芜存菁、联合围堵”。首先将全面评估美中双方互课额外关税，以及贸易法201及232条款的利弊，虽然短期不会退场，但可做为未来考量调整的参考。

另外，会再加强督促中国大陆履行美中第一阶段贸易协定，履行2020及2021年对美国增加采购2,000亿美元的承诺；由于中国大陆目前采购进度落后，在2020年达成率只有六成，将会是美国关切的重点。

拜登同时会积极拉拢盟国，深化合作以围堵中国大陆。美国短期内并没有打算建构新的自由贸易协定（FTA），却会针对特定领域，例如数位贸易、供应链、绿能等进行议题别国际合作。

面对美国新政府，中国大陆也由防御转为主动。虽然美国在供应链整合议题取得先机，但因美国在双边FTA的缺席，使得中国大陆在区域经济整合进展，凌驾于美国之上。中国大陆在最近批准了区域全面经济伙伴协定（RCEP），是继泰国之后第二个批准的国家，预估此协定将会在2022年生效，对中国大陆是一大利多。

另外，中国大陆积极建构双边FTA，透过市场开放及产业合作扩展国际网络，展现前所未有的企图心。

在3月于阿拉斯加举行的美中高峰会议，美中有激烈交锋，双方立场强硬超乎寻常。但在会议后仍回到实质面，双方进行议题的协商，未来美中可能会走向对抗但不破局的情境。

在美中贸易战中，台湾不但成功吸引部分自中国大陆移转企业而受惠，在全球供应链“去中化”过程中也扮演重要角色。而后在半导体晶片短缺下，更凸显台湾举足轻重的地位。

然而在美国新政府上任后，美中均调整方向，美国不仅要去中，更要建构美国优先、在美国生产的短链模式，供应链重组范围也不局限在半导体，台湾虽是合作伙伴，仍需面对竞争压力。另外，中国大陆遍地开花的区域经济整合策略也会压缩到台湾的空间，未来台湾如何在美中两股竞逐势力中凸显自身的价值，益发重要。