专家：英女王提早退位可能性不大

来源：《明报》

94岁高龄的英女王痛失老伴，令人关注失去人生重要支柱的她会否提早退位。有王室观察家认为，女王退位机会不大，但估计未来会让儿子王储查尔斯和孙儿威廉王子承担更多公务。

英女王25岁继位，但早在21岁生日时就曾向国民许下承诺，“我的整个生命，无论长短，都会为你们服务”。2006年时，她强调自己不会言休，称当女王是“一辈子的工作”。历史学家维克斯（Hugo Vickers）也认为，伊利沙伯二世不会因为丧夫而退位，因她仍然非常健康。英女王从未停下来，即使新型冠状病毒疫情期间，甚至菲利普亲王2月入院4周，她也遥距执行公务。不过，外界估计她可能会将更多公务交给查尔斯及其他王室成员。事实上，过去10年她已几乎停止在海外巡回访问，亦将数十个慈善机构、学术机构和体育组织的赞助人或职衔等角色交给其他王室成员。王室历史学家莱西（Robert Lacey）说：“女王可能会退下来一点，我们将看到查尔斯和威廉承担更多工作。”

料查尔斯将代替女王出国外访

英国《每日电讯报》指出，早在菲利普亲王2017年宣布卸下王室公务前，王室已展开接班计划，幕僚形容的“温莎团队”已成形。不过这团队陆续有成员退出，包括安德鲁王子因卷入美国富豪爱泼斯坦的性丑闻，2019年辞去王室职务；哈里王子与妻子梅根去年亦宣布告别高级王室成员身份，不再担任王室职务。

在8日哀悼期过后，预料女王将会重返公务，并同时推动交接计划平稳过渡。王储查尔斯早已开始承接母亲部分公务，包括在英国的国殇纪念日代表女王献花及出国外访。威廉王子也于2017年结束救援直升机机师职务，返回伦敦全职投入公务。