美欧军舰纷进南中国海 各怀意图危险升

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登为了遏制中国，近期加强在台海、南中国海的军事部署，并引来欧洲大国英法德的舰艇助阵。欧洲大国派军到亚太，要强化话语权、争抢亚太经贸利益，并非与美国一条心地要压倒中国，但美欧在亚太的军事行动，带来军备竞赛及擦枪走火风险，亚太和平暗藏危机。

法国军舰刚在印度洋与美日印澳完成了三天联合军演，并计划在西印度洋再与印度、阿联酋举行联合军演。法国所持理由是，其在南太平洋拥有几个小岛属地如新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳等，具有战略及经济利益，因此要加强在亚太展示力量。

此外，德国国防部长卡伦鲍尔早前亦宣布，今年夏季将派遣军舰前赴远东，并将穿越南中国海，这是二○○二年以来首次再有德国军舰进入南中国海。若再加上英国已明言，今年会派最先进的航母伊利沙伯女王号长驻亚太，显示欧洲三大巨头英法德都押注亚太，剑指中国。

谋分亚太利益 法德展示军力

过去美欧等非亚太国家，只有美国在亚太有常驻军力，现在英法德海军都插手亚太，外界解读西方俨如要将北约扩至亚太，以制衡中国。

美国前总统特朗普不断在台海、南中国海展示军力以围堵中国，拜登上台后不但没有收敛，还有强化迹象。他近月已四次派美舰穿越台湾海峡，比特朗普去年的平均一月一次还频密。

此外，他提升了美日印澳四方安全对话地位，由部长级会议上升至四国领导人峰会，强化四国遏制中国的行动力，并与澳洲合作，由澳洲生产导弹，增强美澳在南中国海的军备。现在又拉来欧洲三大国海军，遏制中国军力的意图更明显。

欧洲大国军方在亚太插旗，除了背后有美国推动，也着眼于抢占亚太话语权，分占利益，并非只为相助美国。亚太是未来二三十年全球经济增长最快的地区，欧洲却发展缓慢，英法德若要保持经济增长，必须利用亚太作火车头。去年中国与东盟、日韩澳纽等亚太十四国，组成全球最大自贸区CPTPP，欧盟就担心被边缘化，因此赶在年底与中国达成中欧投资协定。

中欧投资协定为欧洲带来的利益有限，故英法德欲涉足亚太，直接瓜分利益。手中无兵，说话就轻，英法德想争取在亚太有话语权，就要有军力支持，这正是派出军舰东来的目的。

此外，近年西方右翼民族主义抬头、反华情绪升温，欧洲大国军方亦想借国际局势紧张而扩军，政府因而受压，派军舰到亚太，向中国展现强硬姿态，可纾缓国内右派压力。

不过若认为欧洲大国要将北约扩至亚太，在军事上与中国对峙，那又并非完全准确。法德较倾向务实，所图主要是亚太经贸利益，非如美国般要全面遏制中国。就算被视为美国紧密盟友的英国，其首相约翰逊在遏华之余，近期亦向中国频送秋波，希望加强中英贸易投资，同时以施压作为与中国谈判的本钱，令中国让利。

非与美一条心 仍恐擦枪走火

法国、德国更不似要跟从美国打压中国。法国总统马克龙明言，欧盟不应响应美国围攻中国。法国表面要维护在太平洋属地的利益，但这些地区人少、资源缺，根本没有大利益可言，法国要的是亚洲经济增长红利。

德国是欧洲大国中与中国经贸关系最好的一个，对美国向中国发动新冷战，更明确表示反对，德国派军舰到亚洲，更似是不落人后，否则在此消彼长下，将失去在亚太的话语权。

美国前国务卿基辛格近期一再警告，中美无休止竞争，令全球局势比第一次世界大战前夕更危险。一战前夕欧洲两大集团力搞军事竞赛，令敌意不断加深，最终一件小事引爆各方冲突，触发世界大战。 他警告，如今高科技武器能导致更激烈冲突，美国必须跟中国在新的全球秩序方面达成共识，才能确保世界局势稳定。

可惜美国只图加强军力遏制中国，欧洲军舰又到亚太抢利益，中国则须在台海、南中国海加强反制。各方的互动只会令军备竞赛加剧、擦枪走火风险增加，威胁亚太以至全球和平。