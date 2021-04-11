来源：中时电子报

日本首相菅义伟与美国总统拜登下周即将举行峰会，一般认为美日一定会就台海议题发表声明；因为中美关系已因各自结盟打群架而益形紧张，菅义伟为了9月选举也会重申《美日安保条约》的合作关系，把合作的手伸向台海，台海无疑已被美日纳入第一岛链的前沿，而钓鱼岛则会是美日中台四方角力的第一冲突点。

上世纪60年代台湾曾经掀起一场海内外的保钓运动，台湾即使实力不强，但声势够大，至少已经主张了钓鱼岛的主权。如今时隔50年，蔡政府似乎不那么在意钓鱼岛的主权了。曾经参加保钓的前总统马英九就痛批，蔡政府上任5年来对日本卑躬屈膝，甚至弱化保钓意识，日本在教科书上把钓鱼岛纳入日本领土，蔡政府也默不作声。

蔡政府弃守钓鱼岛主权的态度也正好强化了日本与中国大陆对于钓鱼岛主权的主张，中国大陆修订的《海警法》于2月生效，让海警船有了自由出没台海、东海、南海的法律依据，包括钓鱼岛海域，这让日本大为紧张，急着拉拢美国一起捍卫他们所宣称的尖阁诸岛主权，而美国一向主张这是日本领土，菅义伟与拜登合作的第一步就是钓鱼岛。

美日拟于今秋在钓鱼岛海域举行大规模夺岛演习，可能启用黄尾屿和赤尾屿，无异是冲着中国大陆而来，大陆岂会坐视美日在祖先留下来“寸步也不能让”的领土上撒野？学者忧心钓鱼岛火药库势必引爆。

保钓50年，落得主权旁落的下场，到时钓鱼岛的炮火一定会波及台湾，蔡政府至少要有个因应之方吧？

