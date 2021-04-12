拜登为中国而筑“小院高墙”逐渐成型

来源：香港01

作者：吴迪

4月8日，美国商务部宣布更新贸易实体清单（entity list），对七间中国企业及政府实验室实施出口管制，具体为天津飞腾信息技术有限公司、上海集成电路技术与产业促进中心、深圳市信维微电子有限公司，以及国家超级计算的济南中心、深圳中心、无锡中心与郑州中心。

七个实体都与中国的超级电脑研发相关。据美国《华盛顿邮报》于同日报道，参与超音速导弹研发的四川中国空气动力研发中心所使用的便是天津飞腾的超级电脑，而该超级电脑的芯片，则是天津飞腾运用美国软件所设计，并交由使用美国精密机械的台积电制造。

在被列入实体清单后，这些公司和机构将无法使用来自美国的技术，除非获得美国商务部批准。

根据美国《出口管制条例》第744.11条，美国商务部工业和安全局可以对违背美国国家安全或外交政策利益的实体进行限制。美国商务部长雷蒙多（Gina M. Raimondo）表示，“超级电脑的计算功能，对开发诸如核武、超音速武器等许多乃至所有现代武器和国家安全系统都至关重要。美国商务部将竭尽所能阻止中国利用美国技术推动这类破坏稳定的军事现代化努力”。

美国政府对中国施以科技限制，这在近年来已频频发生，并不新奇。早自拜登胜选之前起直至当下，中美各方舆论便已做出“拜登政府几乎颠覆了特朗普政府的所有措施，除了对华政策以外”的观察。美国耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚太区主席罗奇（Stephen Roach）8日接受CNBC访问时便表示，拜登推翻了众多特朗普遗下的政策，却保留了存在“严重缺陷的”首阶段中美协议和对中国加征的关税，“真的很奇怪”。

不过细究之下，拜登的对华方针与特朗普政府有关键区別。其中最最显著者便在于，虽然拜登依旧延续出口限制，但并不似特朗普政府那般全面发难“一刀切”，而是针对特定技术和研究领域划定边界，并实施更大力度的封锁，也即近月来愈来愈多人用以形容的“小院高墙”（small yard, high fence）。

如果说“脱钩”是特朗普政府时期美国对华策略的一个关键词，那么拜登政府的对应关键词便是“小院高墙”。面对“小院”之外的其他高科技领域，拜登政府将重新推动两国合作，甚至不排除白宫在评估美国国内政治压力后，调整对华关税的可能；但在“小院”之内的核心技术，白宫则将筑起更高的“篱笆”，采取更严密、更大力度的对华科技封锁。

就此次而言，无论是天津飞腾在设计超级电脑芯片时所使用的美国软件程序，又或是台积电在生产过程中所使用的机械，都是“小院高墙”内的范例——其实，这种做法也与拜登政府其他对华策略一脉相承。

过往数月，拜登政府在和中方接触前，都与欧洲、亚洲等众多盟国协商，无论是阿拉斯加中美2+2会议前的美日、美韩2+2会议，还是拜登在与习近平通话前先后与加拿大、英国、法国、印度等多国领袖沟通，又或是商务部长雷蒙多在更新此次实体清单的前一天表示“为了与中国进行长期竞争，我们需要用我们今天谈论的所有方式重建美国，顺便说一句，我们必须与我们的盟友合作，并在可能的地方找到共同点”——这些都显现了拜登政府对华思路与特朗普政府的不同：就美国的强项着力。而美国面对中国最显著的两个强项，一是盟友体系，二就是在一定科技领域的领先。

所以，纵然此次拜登政府将七间中国企业及机构置入出口管制清单的做法似曾相识，但庶几可以预估，未来数年的中美竞争所波及的领域将愈发缩窄，愈发可控，但“小院”内的竞争却将越发激烈。

至于关税方面何时会有调整？“小院”的边界将如何划定？拜登政府协同各盟国所发起的“价值观攻势”又将臻至怎样的程度？各方应可关注美国参议院外交关系委员会即将于4月14日审定的“全面应对中国崛起”之议案。这些立案将更准确地昭示拜登时代的美国将对中国采取哪些实质措施。据香港01向外交系统官员了解，这也是现下北京方面就最为关注的美方动向。