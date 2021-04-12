来源：旺报社评

日本菅内阁改变在美、中两强间避险的策略，明显往美国方向倾斜，中日关系自2017年以来的改善势头，顿然失去力道，强调萧规曹随的日本首相菅义伟，在对中外交上已偏离“安倍外交”轨道，中日关系进入良窳关键时刻。

中国国务委员兼外交部长王毅日前主动致电日本外务大臣茂木敏充，王毅此举意味北京仍想顾全对日外交大局，拉住日本，避免双边关系滑坡。王毅在电话会谈中表示，双方应确保两国关系不折腾、不停滞、不倒退，不卷入大国对抗，日、美有同盟关系，但中、日亦签署了和平友好条约，日本同样有履行条约的义务，日本应恪守“中日四项政治文件”的原则与精神。王毅强调“四项文件”，意在“台湾问题”，若菅义伟访美时，藉美日同盟插手台海，将使中日关系基础尽失。

茂木敏充回应指出，美日同盟不针对特定第三方，日本高度重视对中关系，确保中日关系稳定发展的态度没有改变。明年是中日关系正常化50周年，双方皆有意营造“螺杯献酒逢华诞，鹤发同筵叙旧情”的气氛，避免重蹈中日建交40周年时因日本“国有化”钓鱼台使双边关系陷入困境的覆辙。

然而，回顾21世纪以来的中日关系，不仅无法延续1980年代的“蜜月期”，亦难以维系90年代的“政冷经热”格局，“国有化”钓鱼台触动大陆社会民族主义的敏感神经，“反日”情绪高涨，冲击日本商品输入中国及中国人民赴日观光。2014年11月，中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三在北京亚太经合组织（APEC）场边会谈后，中、日虽致力改善双边关系，但始终未能回到90年代的正轨。

整体而言，21世纪的中日关系进入“冷却期”，此肇因于钓鱼台主权争端与“历史认识问题”渐趋浮上台面，凸显中日战略互信薄弱，而其背后更有美国因素的影响。此外，随着钓岛争端激化，中、日在东海的对峙逐次升高，双方民众的好感应声下挫，2010年民调显示，高达77.8%的日本民众对中国没有亲近感，此后该数字居高不下，“对中国印象不好”的比例2020年已高达89.7%。日本人的对中认知感情恶化造成中日关系失去日本的民意支持，难以行稳致远。

日本社会对中国的态度基本上敌意不高，但善意亦不大，许多日本人未到过中国，且缺乏意愿。相对地，从2014年前后开始，中国访日观光客火速成长，2015年约为499万人，2017年达到约735万人，在新冠疫情全球扩散前的2019年，更大幅增加至约959万人。从数据上来看，2014年前后为分水领，中国对日认知情感不断转正，回答“对日本印象好”的比例2013年仅为5.2%，2020年上升至45.9%，“人的交流”确实成为中国改善对日关系的助力。因此，总结“中日邦交正常化”历经半世纪的经验，恢复并强化双方人民交流应是疫后中日关系最须积极推动的事务。

此外，美国不仅冀望盟国在安全战略上对中采取一致，更谋求经济供应链能“脱中国依存”，特別是稀土、半导体、医药制品及电动车用电池等，但此政治上的想定与企业及消费者的现实利益存在矛盾。据国际货币基金（IMF）预测，2021年中国经济将强势回弹成长8.4%，居主要经济体之冠，中国更为日本最大贸易伙伴，能有效助益日本疫后经济复苏，领跑印太地区疫后经济活力的恢复。日本若因美国主张的“脱中国依存”，切断与最大贸易伙伴的供应链链接实非上策，难获日本经济团体的支持。

中日关系在拜登的“站边归队”压力下，菅义伟似乎将日本外交带回冷战式的“扈从”美国，更显示在“安倍外交”的“中日友好”表象下，中日战略互信不足仍为关键所在，中日关系易陷“漂流”。惟无论如何，中、日是搬不开的近邻，合则两利，斗则俱伤，由2012年至今的关系发展可证，妥善管控分歧促进合作，始符合中、日共同的利益。

面对美国的压力及中国的挑战，如何著眼于日本的利益灵活应对，考验著菅首相的外交智慧，更决定其个人能否在今秋续任首相。在中、美之间选边应非明智之举，恐损及日商在中国的经济利益，亦无助于日本在亚洲领导地位的提升。