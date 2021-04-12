香港紫荊党招收党员 追赶新选举制度

来源：星岛日报

作者：杜良谋

港府为配合人大常委会修改《基本法》两个附件而提出的选举法例修订草案，明天将会提交行政会议审议，行会通过后，预料特首林郑月娥将会亲自向公众作出解画，公布各项新选举制度的细则，并于周三提交立法会审议。

《基本法》委员会委员陈弘毅昨天接受中新社访问时，认为在新的选举制度下，“估计将来会有一些新的参选人士，不是现在传统的建制派，也不是现有的所谓泛民主派成员，但是他有意参政，以后这些人的机会比以前多了”。其中一股打算借这新选举制度而崛起的政坛新力量，就是酝酿多时的紫荊党。紫荊党昨天在其官方网页上，正式公开招收党员。

根据紫荊党网页资料，紫荊党员资格为年满十八岁香港居民，认同该党建党宣言之宗旨，有志于参政、议政，热心社会事务，即可申请入党；申请人需要有两位正式党员作推荐人，未有推荐人的申请者，将由组织建设委员会的委员代表约见；党员制度分为两类，即“紫荊之友”及正式党员。当中有意深入了解紫荊党并获邀参加活动的申请者、或尚未成为香港居民但有意加入的，可先成为“紫荊之友”，后者经执委会特別批准可成为正式党员。

紫荊党总裁黄秋智接受本报查询时坦言，除了公开招收党员外，紫荊党还会主动向社团、同乡会团体的成员招手。这两类组织在新的选举制度下，都有机会成为选举委员会委员的组织来源，黄秋智不讳言，选举委员会是该党打算积极参与的选举途径，该党亦期望其政纲政策主张可以获得下届特区政府接纳。但他亦强调，紫荊党目前仍是一个细小的政党，他们亦正在学习之中，并因应新的选举制度作出调整，究竟最终能够有多大程度的参与，目前仍是未知之数。

紫荊党至今党员人数仍不足一百，目前仍在筹备正式会址及秘书处，预料月底会正式亮相招待传媒，今次公开招收党员，颇有追赶新选举制度的意味，尤其是打算在九月诞生的选委会。而当香港社会期待有新生政治力量之时，紫荊党的出现，的确惹人注目。

除了公开招收会员外，紫荊党执委、香港天大研究院副院长伍俊飞最近亦撰文，认为香港的住房问题确实到了人神共愤的地步，认为回归后二十多年，香港在土地房屋政策上裹足不前，拉大了贫富差距，造成社会动荡，导致其上升到威胁“一国”安全的地步。他引用英国管治香港的二战期间，“为了国家安全，皇室授权政府强征了一千一百万公顷土地，经济补偿都是象征性的，有些土地甚至根本就没有任何补偿”。认为中央有权协调香港土地供应。此一论调惹来地产界人士的关注。黄秋智就表示，紫荊党绝非要针对地产界，强调土地房屋是香港经济命脉，应由香港各方透过协商及巿场机制为准则解决问题，并非认同事事要中央出手。