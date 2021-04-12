香港“旧泛民”怕什么？

来源：明报

作者：卢文端

笔者3月29日在《明报》撰文，提出“旧泛民”与“新泛民”的概念，在泛民之间引起一些讨论和争议。据了解，泛民内部虽然清楚知道不能轻言放弃参选，但有“四怕”：一是怕被人说“爱国”；二是怕没有足够提名；三是怕得不到选票；四是怕做“花瓶”。笔者将这“四怕”称之为“旧泛民之怕”，因为“新泛民”基本上不存在这个问题。在这“四怕”之中，怕被人说“爱国”才是关键性症结。在新选举制度下，“旧泛民”如果不能解决爱国的问题，就会面临在香港政坛消失的危机。

全国人大及其常委会通过“决定+修法”程序，对香港选举制度作出系统修改和完善，标志着香港已经进入全面落实“爱国者治港”的新时代。在“爱国者治港”的大背景下，如果还有人想不认自己爱国又能够参选进入立法会，那就有点异想天开了。本人建议，那些怕被人说爱国的泛民人士，不要“为难”自己去想参选之事了，因为，在新选举制度下，不爱国的人想参选也没有用，不可能得到提名“入闸”，更谈不上当选做议员。这样的人，在以后的香港政坛是混不下去的，没有前途可言。

一直有人问笔者：泛民人士讲爱国，真的那么难？其实也不尽然。在笔者看来，在爱国问题上，泛民阵营大体可以分为两类人：

一类以公民党为代表，本质上就是一种支持“港独”、对抗宪制的政治力量。公民党靠反对人大释法、反对《基本法》第23条立法起家，对“一国两制”下的香港新宪制采取否定态度，在寻求外国干预香港事务问题上走得最前，在他们的政策宣示文件中，很难找到“爱国”影子。要他们讲一声爱国，差不多等于与虎谋皮，太难了。所以，笔者才得出这样的结论：公民党对抗宪制的基因难以改变，其成员很有可能因为自己的公民党身份，失去参选议会进入建制的机会。

另一类以民主党为代表，有爱国因子。民主党当然也存在揽炒激进化的问题，甚至也有对抗宪制的言行，但追根溯源，还是有爱国的因子。民主党的老一辈成员不仅曾大大声讲自己爱国，而且在党纲清楚表明“香港是中国不可分割的一部分，我们支持香港回归中国”，明确承认自己是“中国人民的一分子”。笔者与老一辈的民主党人士交往中，也感到他们中的一些人确实有作为中国人的家国情怀。民主党的新一代应该感谢他们的前辈留下这些宝贵的政治遗产，为民主党的生存和新一代的发展保存了空间。事实上，民主党内部并非一面倒抗拒参选，也有一些成员持务实态度，认为认同“一国”原则、尊重国家主权与宪法秩序，与该党原初的原则并无冲突，至于跟中央保持理性沟通，也非违背立场。港澳办常务副主任张晓明说泛民里面也有爱国者，自然包括这类泛民人士。应该说，从这类人士口中讲出爱国二字，也并非什么特別的难事。

在新选举制度之下，参选立法会的人需取得选举委员会每个界別不少于两名委员的提名，而每位选委只能提名一人，可见，选委的提名的确比较“矜贵”。选委提名候选人，首重是否爱国。如果有意参选的泛民人士能够确实表明爱国，泛民人士参选所担心的最大障碍也就不存在了。至于有关人士自己是否够班、有没有实力“入闸”参选，那就是另一回事了。

再看选票问题。新选举制度实施之后，香港的选票格局自然会有比较大的变动。全面落实“爱国者治港”一个重要目的，就是要“去政治化”、“去极端化”，聚焦经济民生。过去那种极端政治化的高投票率，不可能再有了。泛民政党搞所谓“和勇不分”，捞取激进选票的日子，也已成为过去。事实上，在之前的那场“初选大龙凤”中，民主党成员即使装扮成“激进”，也难得到激进选民认同，以致不少有实力的参选者都排到榜尾。民主党之所以在泛民政党中最具实力，主要是靠扎实的地区工作来支撑，这才是民主党选票的根基。民主党能否得到足够当选的选票，最终还是要靠自己的实力。

至于“花瓶”问题，众所周知，泛民在立法会内一直都是少数派，但从来不是所谓“花瓶”。如果有人以为泛民议员只有像过去那样瘫痪议会运作、搞议会揽炒，才不是“花瓶”，那就大错特错了。议员爱国爱港就不会搞议会揽炒，新选举制度也不允许这样做。泛民议员可以在议会肆意妄为的日子，也一去不复返了。

在新选举制度之下，泛民议员绝非什么“花瓶”，而可以在以下四方面发挥特有的作用：一是在经济民生政策方面提出建设性意见；二是在议会中监察政府、质询官员；三是用议员角色服务地区，为居民解决问题；四是可以讲民主，在基本法和人大有关决定的框架下推动实现“双普选”目标，只是不能将民主与爱国对立起来，更不能将民主作为对抗国家的工具。

在世界上任何地方参加选举的人，都会怕被人说不爱国，唯独泛民在香港参选怕被人说爱国，这岂非咄咄怪事？

必须强调的是，在新选举制度下，是否爱国是能否参选的前提条件。“旧泛民”所谓怕被人说爱国，实际上是自外于新选举制度，给自己参选设置不可踰越的障碍。“旧泛民”如果继续纠缠于这个带有根本性的问题，只会在这个自设的困局中愈陷愈深，难以自拔。

“旧泛民”现在抱怨20个立法会直选议席太少，但如果再这样折腾下去，到时能否在10个地方选区都拿到足够提名推出合资格候选人参选，也会成为疑问。反观“新泛民”，坦然表达爱国态度，可谓是没有问题一身轻，轻装上阵，长袖善舞，政治空间自然看高一线。

在此，笔者禁不住要问：“旧泛民”怕这怕那，为何不问一问自己：怕不怕在香港政坛消失？