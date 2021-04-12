抵制棉花的另一计划 西方用技术迭代夺走中国纺织业的全球市场

来源：“世界观察局”微信公号

3月24日，瑞典快消品牌H&官网宣称不再与中国新疆服装厂合作，拒绝一切采用新疆棉制品的中国供应商，优衣库，耐克与阿迪达斯，玛莎百货，李维斯等企业也加入其中，遵从美国和欧盟提出的人权法案，对来自新疆的棉花采取禁令，任何服装纺织品都不得采用新疆棉，否则就将面临退货。

针对中国棉纺业的限制，使得中国的纺织出口企业，面临退货，没收货物或者罚款的重大危机，给本来就利润下滑，经营困难的本土服装产业，蒙上重重的阴影。

2020年中国纺织服装业出口总额接近3000亿美元，位列中国第二大出口创汇产业，仅此于电子硬件行业。在中国的纺织服装产业中，新疆棉被大量应用，几乎没有哪个中国纺织服装产业不含来自新疆的棉花，西方对新疆棉的禁令，完全是借人权之口，对中国经济实行打击，试图摧毁总产值达数万亿人民币的纺织服装产业。

虽然对新疆棉的制裁，早在特朗普任期内的2020年9月就已经开始，特朗普采取了全面禁止新疆棉的政策，但当时的欧洲和其他国家并没有跟随制裁，三大全球快消服装品牌优衣库，H.M，Zara都不是美国企业，服装品牌巨头大部分是欧洲和日本的企业，因此对中国服装纺织产业的影响并不明显。

但3月24日欧洲暂停《中欧贸易协定》审议之后，欧洲和日本也加入了全面制裁中国的行列，中国的棉纺织服装产业供应链又集中于这两个地区的品牌之中，这下，接近3000亿美元出口创汇的产业开始面临生死危机。

如果他们的禁令真的实行下去，对中国的影响将十分严重。

比如全世界最大的运动服装代工集团，市值达到1600多亿港元的申洲国际，年营收226亿港元，拥有员工7万4千多人的服装企业，就在为耐克，阿迪达斯，优衣库代工。

全世界最大的西装以及女性职业装代工集团大杨创世，这家大连企业拥有员工6000多人，为杰尼亚，阿玛尼，MS，Macys，P& ，Aoki代工。

以232亿美元市值的安踏，拥有户外第一品牌始祖鸟，体育潮牌斐乐，徒步鞋品牌塞洛蒙，登山品牌思普兰迪，滑雪品牌Descente，网球品牌Wilson，棒球品牌Demarini，等等多达二十五个品牌，这些品牌在国外有着不错的销量，2019年安踏集团众多品牌总营收达到339亿，拥有大量的员工。

还有类似Shein和Zaful这样的中国快消品牌巨头，除服装品牌之外之外还有像魏桥，晨风，海澜，杉杉，如意，阳光，即发这样既做代工又有自己品牌的巨头，以及这条服装生产链上大量的棉农生产商，纺织制造企业，以及对外出口的中小企业品牌。

产业年总值数万亿，与产业链相关的从业者多达数千万，占据全世界60%纺织品市场的巨大营收，如果这个产业真的在制裁下倒塌了，后果真是不堪设想。

对这些企业的制裁行为，央视点名批评，随后中国民间爆发了抵制HM，ZARA等企业的浪潮，这些品牌在中国的线下店面，一时间门可罗雀，而且从此以后他们几乎再难获得中国消费者的信任。

并且在资本市场上，这些品牌巨头开始股价暴跌，有资本在大笔做空这些企业，抛售盘最先从中国开始，随后才蔓延到香港，东京，首尔，新加坡，直至欧洲和美洲也跟随下跌。

短短半天之内，法兰克福市场就被点爆，阿迪达斯跌逾6.49%，报261.55欧元，单日流通市值蒸发约35亿欧元，约合270亿人民币。

美股耐克公司也有机构在抛盘，在大盘上涨的情况下，耐克收盘跌3.39%，报128.64美元，单日流通市值蒸发约71亿美元，约合463亿元人民币。

H&M也开始急转直下，在斯德哥尔摩证券交易所的股价下跌了1.84%，单日流通市值蒸发约63亿元瑞典克朗，约合48亿元人民币。

全球服装板块成了各个金融市场下跌最狠的板块，这场突如其来的动荡，席卷全球金融市场！根据收盘后的数据统计，在这些企业抵制新疆棉公告发布后，全球上市服装纺织企业的股票平均跌幅百分之3，市值损失高达上千亿！

在抵制，在暴跌之后，金融行业的从业者却仍有一个问题不明白。中国市场一直HM，ZARA等国际品牌的重要大区，在中国市场营收如此重要的情况下，这些外国品牌却为何仍要一意孤行参与到政治里，参与到抵制新疆棉，引发中国消费者厌恶的恶劣局面之中？

难道这些西方企业不知道，当他们参与政治，用新疆棉制裁中国企业之后，中国消费者中国市场就会抛弃他们吗？他们难道不知道，这种掺和进政治的行为，会使他们失去重要市场，他们难道不知道这样会引发一系列中国的反击吗？

可以肯定的是，这些国际服装品牌巨头管理者绝对不是傻瓜，在他们发布公告之前，他们一定清楚这么做的后果。

那是什么，使他们决意不惜得罪中国政府，放弃中国市场，也要这么做？

我想，能迫使这些资本家这么做的一定不是爱国情怀，遵从国家选择，一定有着更大的利益诱导，才使他们冒着风险，决意玩火。

说中国服装纺织业离不开西方巨头们，这种说法肯定会引起很多国人的嗤之以鼻，在他们的观点里，中国棉花自己还不够用，西方不用棉花我们还不卖，西方企业放弃中国市场，正好给中国本土服装企业让出市场。

但事实却是，人们一直以来对纺织化纤行业了解极少，媒体也很少关注这个夕阳产业，根本不了解中国纺织化纤行业的技术与现实，不了解他们在西方巨头面前的脆弱。

面料的标志，象征着全世界最强大的防风防雨性能。

登山鞋底部如果有明黄色的VIBRAM标志，这家意大利著名橡胶公司的标志，代表着世界上最好的耐磨鞋底技术。

要是你的T恤衫上带有COOLMAX标志，则说明你这件T恤采用了全世界最好的速干面料，由北美杜邦集团荣誉出品。

采用戈尔特斯技术的冲锋衣，往往要比普通冲锋衣贵上一倍，就是因为有顶级保暖纤维科技加持。

说起耐克的时候，大家都会想到zoom气垫技术，说起阿迪达斯的时候，会想到boots缓震技术，说起爱世克斯的时候，消费者津津乐道的是gel合成橡胶一样。

此外还有杜邦集团的新雪丽材料，英威达集团的THEMOLITE面料，汽巴集团的CIBAULTRAPHIL面料，戈尔集团的ACTIVENT面料，三菱化学的Renaissα，可乐丽的LONWAVE，钟纺的Ceramino，尤尼吉可的Thermotron，东丽的Softwarm，三菱的美雅碧，旭化成，富士纺.....等新型纺织化纤材料。

这些材料显而易见的说明未来服装纺织业已经变成了一个高科技行业，与我们认为的传统服装制造，利用纯天然棉麻，羊绒鸭绒等材料的应用，已经开始了快速更新换代。

比如在保暖纤维领域，仅仅是日本东洋纺开发的eks纤维，在温度二十摄氏度，相对湿度百分之六十五的条件下，吸湿能力可以达到棉纯棉的三点五倍，吸放热量是羊毛的整整两倍！

除了eks纤维，日本东洋纺还有更高端的N38产品线，日本东丽的Softwarm纤维，Warmsensor纤维，日本旭化成的Thermogear纤维，日本三菱化学的Renaissα纤维，也都位列全球顶级。

与之相比，中国没有一家能打的产品。

比如这次争议的棉纺织领域，棉花虽然限制还大量被应用于市场，但已经开始明显落后于未来的纺织技术升级。棉花的克罗值仅仅能达到最低的0.4，美利奴羊毛是0.84，蓬松度为500的羽绒，克罗值能达到1.7，而蓬松度850的顶级羽绒制品，能够达到惊人的2.53克罗值！

在保暖领域，棉衣还有几个人在穿？

而人们经常提起的棉制品清爽舒服速干易于清洁等问题，纯棉可以吸收相当于面料重量百分之七的水分，普通聚酯纤维吸水率为千分之四，而杜邦公司开发的速干纤维材料COOLMAX，速干指数不到二十，是纯棉面料的五倍以上。假设你去打篮球，弄的一身臭汗，纯棉T恤要一百分钟才能晾干的话，杜邦公司的COOLMAX面料就只需要二十分钟。

现在人们还用棉麻，但随着纺织材料技术的进步，二十年，三十年后，当人类生活环境改变，当国外纺织材料领域继续突破，他们穿着更保暖材料制成的服装，仅仅一件单衣就能抵抗零下数十度严寒时，中国的消费者还能抵抗这种诱惑吗？

到时候就算我们的消费者依旧爱国，但国外其他消费市场的消费者肯定被西方巨头攻下了，我们现在出口每年接近3000亿美元的纺织服装行业，也会彻底垮塌。

虽然中国现在纺织业化纤生产能力强悍，多年来一直是全球第一，是服装业的世界工厂，但试问这个世界上，最畅销的，性能最优良的新型化纤产品，有哪种是我们发明的？

答案是几乎没有。

至于这次参与新疆棉事件的一众外国企业，他们就算失去了中国市场，在西方产业链中的损失也微不足道，技术含量更高端的化纤纺织材料领域，才是他们最赚钱的部分。

比如zara, 优衣库等企业卖的系列T恤，其实就是很普通的三十二支棉，出厂价才11块钱。在中国市场大名鼎鼎的AIRism速干系列，说白了就是铜氨纤维，而铜氨纤维发明于遥远的1857年！HEATTECH保暖内衣，他们原材料是日本旭化成集团的腈纶，而这个领域最好的原材料是三菱的美雅碧.....

看到这些数据，大家就会明白，他们损失的只是使用最低端材料的中国市场。

而且有小道消息声称，西方的化纤纺织材料准备近期降价，他们打算提升服装纺织业的科技水平，然后利用技术优势，重新抢回中国市场，至少抢走中国服装纺织业3000亿美元份额的全球市场。

最赚钱，科技含量最高的产品，都是日韩欧美的天下，它们产品数量之多，品质之高，简直让国内搞纺织材料的企业们感到绝望。

到时候技术更新换代，中国企业能跟上的希望微乎其微。材料化学领域具备顶级研发能力的企业，无一例外都是西方企业，中国只是在生产和成本方面占优，真要说开发新产品，还要看欧美这边的力量。

比如现在全球在保暖纤维材料领域的技术进展，一共有五条发展路线。

首先是远红外纤维，通过在纤维材料中融入氧化铝，氧化镁，氧化锆，或者二氧化钛，二氧化硅等等，提高对阳光等外界红外线的吸收，从而起到储热保温效果，简单来说呢，就是吸收自然界的热量。

在这个领域里，日本处于绝对领先地位，日本钟纺合纤的Ceramino技术，小松精练的DynaLive，富士纺的INSERARED，可乐丽的LONWAVE，已经占据全球几乎所有市场份额。

其次是近红外纤维，原理方面也是吸收自然界的光热，而居于统治地位的同样是日本企业，尤尼吉可的Thermotron，三菱人造丝的Thermocatch，再加上东丽的Torayheat。

因为三大近红外纤维都是以字母T开头，所以也被称为3T，世面上所有打着远红外或者近红外名义的产品，无论他是中国品牌还是法国品牌，消费者最终买到手，其实全部是日本纤维。

第三个是电发热，通过导电纤维和内置能源产生热量，这项技术上限是很高的，将来有可能挑战零下一百度左右超低温。

第四个是相变调温技术。利用物质相态转变时吸收或放出热量的原理，在环境温度较高时吸热，然后在环境温度较低时放热。目前只有一家公司领先，德国奥特海姆集团在北美注册生产的Outlast纤维。

第五个吸湿发热纤维技术，它是最接近大自然的技术，例如众所周知的羊毛纤维，就是典型的吸湿发热，当羊毛遇到湿气的时候，纤维分子和水分子相互吸引结合，水分子动能迅速降低，被转化为热能释放出来。

在吸湿发热纤维这个领域里，居于领先地位的依旧是日本公司，日本东洋纺开发的eks纤维，在温度二十摄氏度，相对湿度百分之六十五的条件下，吸湿能力可以达到棉纯棉的三点五倍，吸放热量是羊毛的整整两倍！

除了eks纤维，日本东洋纺还有更高端的N38产品线，日本东丽的Softwarm纤维，Warmsensor纤维，日本旭化成的Thermogear纤维，日本三菱化学的Renaissα纤维，也都位列全球顶级。

速干纤维领域绕不开北美杜邦集团一样，在自发热纤维这个领域，无论如何也不可能绕开日本集团，他们早已经在这个领域里形成了事实垄断。

事实上，这个世界上绝大多数化纤材料都是西方发明的，专利权也掌握在西方的手中。这次制裁新疆棉仅仅是开始，他们后面肯定会在纺织材料领域对中国限制，而这又是应用最广泛的领域。

比如粘胶属于英国Courtaulds集团，尼龙，腈纶，涤纶，莱卡等等全世界主流化纤产品，属于北美杜邦集团，聚乙烯醇纤维属于日本仓敷集团，聚丙烯属于意大利Montefibre集团。

当中国消费者抵制HM,ZARA，优衣库时，那些国外企业却依然能通过涨价，从中国市场赚走巨额利润。

在技术限制，材料涨价，还有越南，印度这样后起之秀的围杀下，出口产值达到3000亿美元的国产服装纺织产业，未来却仍是极其不乐观。

想想真是悲凉，落后就要挨打，无论放在任何行业，都是永恒的真理。