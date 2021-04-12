台湾地缘政治处境更险恶

来源：中国时报社论

美中战略竞争进入高危险状态，美国国务院最近发布新版《对台交往准则》，鼓励美国政府与台湾接触，但美方同时强调，美台“非官方”关系及“一中政策”原则不变，意在避免过度刺激大陆，冀望能“一石三鸟”：落实战略目标、契合国内政治氛围，同时让“北京与台北都高兴”。

新准则明文放宽美台接触限制，依据媒体报道，台美工作层级官员将可进入对方办公处所洽公，包括双橡园在内，唯具体内容仍不明朗。台湾外交部在第一时间回应，此举为台美关系展开新页，进一步提升台美伙伴关系；总统府则说，期盼在既有的坚实基础上，台美双方能够持续深化合作伙伴关系。强化台美关系是台湾内部普遍共识，也乐见双边关系能有真进步。但当外交当局动辄以“新页、提升、深化”渲染外交进展时，可能创造了“大内宣”效果，却无法扭转台湾安全环境更趋恶化的现实。

美国国务院公布新版本的标题为“美国‘政府’与台湾‘相应机构’互动新准则”，刻意避免使用“台湾政府”，与声明中两度提及“非官方”关系同出一脉。国务院并强调，有效执行以《台湾关系法》、“三公报”及“六项保证”指导的“一中政策”，基本上也是遵循特朗普路线。

国务院官员在背景说明中指出，新准则同意美台官员进行“工作层级”的会面时，可在美国联邦官署或在“驻美国台北经济文化代表处”举行，过去这些是明文禁止的。在外交实务中，所谓的工作层级系指最基本阶层，而美国2018年通过《台旅法》则是开放双方“高层”或“所有阶层”官员访问、会面，因此，从政策面来看，拜登政府对两岸发出强烈政治讯号，但实质上，新准则不但没有超越特朗普时代，有些限制仍会存在，“任何与主权有关的事物都会被排除”。

在执行面，前国务卿蓬佩奥去年就废除了国务院有关与台湾往来的“自我设限”准则，同时国务次卿柯拉克去年9月访台，卫生部长阿札尔更是美台断交以来访台最高阶的内阁级官员，军方则有印太司令部情报处长史都德曼少将12月来台。而拜登就任以来，只有驻帛琉大使倪约翰“打破外交常规”，随同帛琉总统惠恕仁访台。

民进党政府重蹈特朗普时期的覆辙，只重视形式与口号，从台美关系空前友好到今天的深化双边关系琅琅上口，实质成果却少见，美台“双边贸易协定”、永续维护台湾全球供应链优势地位、新冠肺炎疫苗合作、积极参与全球气候变迁运动、5月的“世界卫生大会”才是深化关系的指标，现在情况都不乐观。民进党对外关系过度依赖美国，造成外交自主权逐渐流失，无法以台湾利益为目标，强化对外关系。

面对最严峻的国安形势，民进党又抱持偏安心态。针对美中战略竞争益趋白热化，台湾已被公认是全球武装冲突的最热点，美国白宫、国务院及国防部正在评估美国战略核心原则，如何防止台海情势恶化发生战端是焦点之一，对台湾的安全承诺应维持目前的“战略模糊”，或以“战略清晰”取代也引发激烈辩论。

美国决策方向是在避免过度挑衅中共之下，有效吓阻中共对台侵犯、威吓，反映在对台湾政策上就是，加强美台关系，但不挑战“一中”红线及维持美台“非官方”关系，国务院宣布的新版《对台交往准则》就依循这种思维模式。

直得注意的是，前美国在台协会主席卜睿哲及“战略暨国际研究中心”中国权力专案主任葛来仪等友台专家，对于“战略清晰”都持保留态度。卜睿哲最近表示，美国不应对台“开绿灯”，以避免台湾采取不符美国目标，甚至可能引发战争的政策。葛来仪也不支持美国过度明确承诺台湾安全，忧虑这种政策转变会挑衅中国大陆。美国有自己的国家利益，即使对台湾的承诺“坚若磐石”，仍无法绝对保证台湾的安全，蔡政府却不知觉醒，一副高枕无忧状。

在美中战略竞争及整建世界新秩序的过程中，美国有既定的目标及战略，中国大陆也有自己的判断，并开始挑战美国主导的世界秩序，对于涉及主权及领土完整的台湾问题更没有让步、妥协的空间。无论美国如何挺台湾，或中共领导人习近平发表多少软性谈话，台湾地缘政治的处境，以目前蔡政府的态度与政策来看，将更险恶。