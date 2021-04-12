美国抗衡中国稀土磁铁道长且阻

来源：华尔街日报

作者：Alistair MacDonald

西方企业和政府都在积极蓄势，准备对抗中国在一个现代技术关键部件上的主导地位，这个部件就是磁铁。

分析师和业内高管表示，数十家公司争相寻求政府支持，但面对拥有数十年领先优势和受到政府坚定支持的中国稀土磁铁行业，他们将难以建立起与之抗衡的供应链。

用稀土制成的强力磁铁是电动汽车电机、风力涡轮机和其他技术的重要组成部分。分析师称，中国占全球稀土开采量的70%以上，稀土磁铁产量占全球90%。这种主导地位使中国具备了对很多公司的影响力，这些公司开发各种技术，成长飞快。

美国政府正在大力投资稀土开采和加工。美国总统拜登(Joe Biden)在2月份签署了一项行政命令，指示对包括稀土在内的关键材料的供应链进行评估。拜登最近提出的基础设施计划也承诺对稀土分离项目进行投资。欧洲、加拿大、日本和澳大利亚的政府也纷纷在该领域进行投资。

然而，分析师表示，要成为稳定的稀土供应源，或者将稀土加工成不同的矿物并将其制成磁铁等有用的产品，西方公司通常还需要数年时间。

Neo Performance Materials ULC的首席执行官Constantine Karayannopoulos说：“要想将这些矿物从地下开采出来并变成电动马达，你需要大量的技能和专业知识，而除了中国之外，世界其他地方基本上没有这种能力。”该公司是少数几家能够加工稀土和制造磁铁的西方公司之一。

他表示： “如果没有某种程度的持续的政府援助，许多生产商将很难在价格上与中国展开正面竞争。”

Rare Element Resources Ltd.是受到美国政府资助的公司之一，该公司与其合作伙伴国防承包商General Atomics最近一道获得美国能源部的2,200万美元拨款，用于稀土加工。

Rare Element Resources在申请八年后仍未获得开采该公司位于怀俄明州的矿藏的许可。该公司在2016年资金紧张时暂停了申请。

该公司首席执行官Randy Scott在谈到矿山的启动和运行时说：“这并非易事。”

这家公司的矿山仍未开发。该公司表示，计划在测试矿场质量时对收集的材料进行加工。

不过这部分资源可能只能生产100吨稀土，Scott称，这相当于为6,000辆丰田普锐斯(Prius)汽车制造磁铁所需的重量。丰田2019年销售了近200万辆电动和混合动力汽车。

Scott称，如果该公司获得采矿许可证，考虑到获得许可、融资和建设矿场所需的时间，六到九年后才能正常供应加工过的稀土。

USA Rare Earth LLC首席执行官Pini Althaus希望建立起一个从矿山到磁铁的美国供应链，并希望在今年将公司上市。

2019年一次评估发现衡量稀土内矿物浓度的矿石品位为0.06%，随后一些顾问对USA Rare Earth在得州的矿场质量提出质疑。相比之下，竞争对手Rare Element Resources的矿场矿石品位为3%，MP Materials Corp.的矿场为7.06%；MP Materials拥有美国唯一的正在生产的稀土矿山。Althaus表示，其矿场的矿物处在稀土中最有价值的17种矿物之列，而且还含有锂和铜。

顾问们还质疑USA Rare Earth关于明年就把加工以及磁铁制造设施建起来并投入使用的计划是否可行。

USA Rare Earth从日立公司(Hitachi Ltd., 6501.TO)购买了磁铁制造设备，那之前日立决定于2015年关闭一家磁铁工厂。这套设备目前存放在北卡罗来纳州的一个仓库里。

即使USA Rare Earth取得成功，Althaus说该公司计划每年生产2,200吨磁铁，与本十年末40.85万吨的全球需求量预期相比仍微不足道。

Althaus说，（西方）需要花费20年时间、投入巨资才能接近中国。

更严格的环境法规已成为妨碍西方企业的一大因素。例如，分析师称，稀土通常由含放射性物质的矿石加工而成，这是矿商需要更关注的一个因素。

Pensana PLC在安哥拉获得了采矿许可，目前该公司正就在英国加工材料事宜争取英国政府的支持，但尚未说明将如何处理相关放射性物质。Pensana不予置评。

直到20世纪80年代，美国在开采稀土方面还一直处于全球领先地位，同时也开发了将稀土加工成可用物质的技术。在20世纪70年代，通用汽车公司(General Motors Co., GM)曾使用稀土制造了一种可延长发动机寿命的磁铁。

在中国加入稀土生产竞争以及环保法规加强的情况下，西方国家的稀土生产逐渐减少。

目前在中国以外的稀土开采和磁铁生产是依赖于散布在全球各地的少数几家利润微薄的小公司，这些小公司所经历的挑战预计也正是稀土业的后来者所要面对的。

中国企业能够以低成本生产稀土磁铁。根据顾问James Kennedy的说法，澳大利亚稀土矿商Lynas Rare Earths Ltd.开采一公斤稀土的成本为10美元，而大多数中国生产商的成本为7美元。Lynas不予置评。

高成本意味着，即使是在稀土领域最成功的西方公司也只能勉强实现盈亏平衡。

Less Common Metals Ltd.位于英国利物浦附近，该公司从经过加工的稀土中提炼稀土金属，然后制成磁铁产品。LCM表示，该公司高达90%的收入都用于支付原材料成本。

“我们的其他成本和回报都在那10%里，在西方国家这样怎么能生存呢？”该公司董事总经理Ian Higgins说。

据Clarence Martin称，基础稀土磁铁从中国进口要比欧洲便宜20%，他的公司Eypex Corp.总部设在密歇根州，向美国汽车制造商供应中国磁铁材料。

Martin说，如果中国以外地区也能供应他会很高兴。

他说：“但我们的供应链要出现实质性转变，还需要相当长的时间”。