美国战略竞争法案的威力与局限

来源：联合报

作者：陈一新

美国联邦参议员计划提出一份“2021年战略竞争法案”，预计下周送至参院外交关系委员会审议，大陆官媒显然如临大敌，甚至认为该法案有如国会版的“讨中檄文”。

首先，由联邦参议员梅南德兹等人提出的这项法案之主要目的在于让拜登在推动“反中政策”时有法可依，也就是让总统能有一套“反中政策”的架构与模式可以遵循。

其次，由于该法案是由梅南德兹等参议员参照拜登、国务卿布林肯、白宫国安顾问苏利文、财政部长叶伦等人的言论与谈话以及白宫三月初提出的“国家安全战略暂行指南”，因此该法案内容将不会过度出格。

易言之，美国在拜登主政之下，对中政策应会在此框架之下进行。

第三，虽然该法案整合拜登本人与政府官员的思维逻辑，提出“重点战略方向”，但大陆显然“一朝被蛇咬，三年怕草绳”，对于该法案严阵以待，甚至认为该法案可能会成为影响美国对中政策数十年的“反中政策纲领”。

显然，北京也未免太过高估该法案的影响力。通常，国会的法案在顺利通过后，能否付诸实施或执行到什么程度，主要要看行政部门特别是总统的看法与想法。

第四，不要说该法案获得执行的程度端视行政部门，即使总统的意见也不一定能长长久久，一旦成为跛鸭总统，他的意见到了执行层面就可能七折八扣，更不用说总统下台后了。

第五，该法案当然对中国大陆有一定的杀伤力。在当前高科技的时代，正如华为董事长任正非所言“美国是要我们从小学生做起”，要自立更生，会比冷战时期发展两弹一星更为艰难。

最后，值得注意的是，拜登政府的“反中政策”是奠基于民主、自由于人权等普世价值。除非拜登能在普世价值之外，也能与盟国以利益相结合，否则美国目前主导的“民主科技联盟”未必就能永久屹立不摇。

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

