阿里天价罚款　前景反而明朗

来源：香港01

01观点

上周六（10日），中国市监总局发布了有关阿里巴巴反垄断调查《行政处罚决定书》，重罚其182.28亿元人民币，是国内有关《反垄断法》历来最高之罚款。然而，消息公布后首个交易日，香港上市的阿里巴巴的股价立即反弹6.5%，这反映了处罚要比市场所预期的来得温和。

182.28亿的罚款虽然被称为天价，但实际上只是阿里2019年大中华地区营业收入的4%。阿里巴巴2021最新的业绩反映首三季盈利已达794.3亿，全年有望破千亿，罚款也可能占其今年盈利不到两成。即使对比全球例子，例如欧盟2018年对Google的反垄断罚款43.7亿欧元（约340亿人民币），阿里罚款也不算多。而且罚款是一次性，对阿里的长远影响不会很大。央视网便形容这是“扯袖子”的规范扶正，可见其性质是正面和积极的。

纵观整个处罚内容，阿里除了被处罚款外，还被行政指导在平台运作上去除垄断行为，加强对商户经营者及消费者的权益保护，这些有可能会影响其未来继续营利的能力。不过，阿里巴巴利用庞大的市场占有率，以排他性的“二选一”、操作演算法等方式作垄断式经营，都有损其他经营者与消费者的利益。监管当局正视市场垄断行为作出合适的处罚，是保障市场其他参与者的表现。而且阿里巴巴在电商已拥有支配性的地位，以全国首十家电商平台收入总额计，阿里一家便独占71.17%（2019年），在新指导下照理仍然优势很大。

重订市场规范

对反垄断的处罚是维持市场健康的重要一步。阿里巴巴被反逻断调查很可能只是整顿市场的第一步，已有消息指监管机构正对包括腾讯等内地科网龙头企业进行反垄断调查。反垄断调查也许增加了这些企业经营的不确定性，却是重订市场规范的重要一步。以后不但阿里可以更清楚怎样合规经营，全力发展，小商户也能在更大保障的情况下合作销售，发展空间更大。

长远而言，监管当局不希望企业依赖垄断去维持自身优势，这相当于牺牲其他市场参与者的利益。有些意见认为内地对阿里巴巴等大型企业出手，是害怕或“眼红”它们过度庞大，甚至针对阿里巴巴的创办人马云的行为，认为中央对其出位言行不满。但换个角度看，这次处罚的内容并不包括当初盛传要求分折公司还剥离业务。这反映了国家并没有意思要强行解体这些科企，仍然支持它们继续发展。

因此，毋须对中国反垄断行动持过度负面的观点。对科企小惩大戒，并非要对它们赶尽杀绝，而是希望及早矫正它们错误的垄断行为，保护市场其他持份者，同时也鼓励企业将精力投放在继续创新，增加自身竞争力等良性发展上。