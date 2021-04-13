港官员不能将青年就业问题外判给大湾区

来源：香港01

01观点

香港劳工及福利局局长罗致光周日（11日）发表网志，指“大湾区青年就业计划”自1月推出以来企业反应热烈，表示截至4月7日共有275间企业提供逾2000个职位空缺，合共收到共5727人透过网上提交应征申请。为青年提供大湾区内地城市发展的机会，无疑是好事，但官员更应反思为何本地创科未能留住人才。

香港苦于生活成本高昂，一直难以吸引创科人才，香港政府本应对症下药留住本港人才在港发展，可是在本港青年失业率高企之际，政府部门又不约而同地鼓励青年北上大湾区。到底香港政府是要留住人才，抑或输出人才，政策的如此矛盾也实在值得反思。

鼓励北上反映留人不力

根据经济学人智库在2020年公布的全球生活成本指数，综合房租、衣物、食品、学费等开支后，香港生活成本依然贵绝全球。对于通行全球的创科人才而言，打工也是为求生活好，香港如此苛刻的居住环境，硬件上已是难以吸引人材。香港政府应该做的是解决本地生活成本高昂、创科发展未足以吸纳顶尖人才的弊端，以设法留住全球抢手的创科人才。

然而政府不止留人不力，在疫情之下更将青年失业问题卸责大湾区，只送走珍贵人才，其政策思维与近年致力创科的方针也似是背道而驰。“大湾区青年就业计划”所创造的2千多个职缺，其中逾半是创科职位，合资格者全部持有学士或以上学位，学历无不与科学、科技、工程、数学等范畴相关。香港一面苦于创科人才不足，但政府却彷佛满足于输出人才的角色，连本地毕业的学生也不着力留住，甚至把输出人才当成解决本地社会问题的灵丹妙药，难免被认为是饮鸩止渴。

做好自己才是贡献大湾区

疫情之下本港青年失业率高企，最新数据显示现时15至29岁人士的失业率高达10.7%、失业人数达6.94万人。这些青年居于香港、紥根于此，政府所该做的理应是让这些青年可以在本地安居乐业。香港本来就是大湾区城市之一，香港的就业机会增加，本来就是为整个大湾区带来贡献。把失业问题、住屋问题、安老问题统统丢给邻近内地城市来消化，岂不是令香港成为大湾区的负担？

政务司司长张建宗关注青年失业率高企，但只叫青年到大湾区寻找机遇；劳福局局长罗致光面对青年失业问题，却选择鼓励青年到大湾区实习、创业。大湾区固然有其发展机遇，但香港政府竟然不首先处理自身问题，不愿意直面本地机遇有限、创业空间不足、产业发展缓慢等问题，这又岂是一个尽责政府所应有的面貌？比起思考怎样把香港的青年送走，政府不如好好反思如何改善本地青年的生活环境，向他们提供足够的发展机遇，与大湾区内地城市产生协同效应，而非一味把社会问题外判出去。