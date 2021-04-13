美舰长“翘脚照”下的尔虞我诈

来源：中时电子报

作者：华志豪

美中两强近期各自派出航母战斗群在南中国海军演，周边国家神经紧绷。美国海军日前发布一张近距离监视中国大陆辽宁号航空母舰的相片，勃克级驱逐舰马斯廷号舰长及副长好整以暇的凝视着仅数千公尺之遥的辽宁号。这张相片引起热烈讨论，有人认为这是美军对辽宁号的蔑视。但大陆这艘改造自前苏联“瓦良格”号的航母，本来就不如国造的山东舰来得有看头。即使是此次同行的055型南昌号万吨级大型导弹驱逐舰，都比辽宁舰更值得美军关注。美军在南中国海大秀肌肉、解放军低调隐藏实力，未来谁会是南中国海霸主或许犹未可知。

美舰逼近辽宁号，显然是为了侦搜其航母战斗群相关电子参数及训练情报。这次南下吕宋海峡附近操演的辽宁号航母战斗群，是南昌舰自去年1月正式入列北海舰队以来第一次参与航母编队的大型军演。大陆055型驱逐舰昵称“大驱”，是解放军最新最大的主力战舰。解放军目前只有两艘055型驱逐舰服役。另一艘“拉萨舰”于今年3月入列，与南昌舰一样都编在北海舰队。055型驱逐舰甚少露面。外界对其性能诸元虽有一些猜测，但并不精确。包括他的舰载雷达功能，导弹垂直发射架数量、射控系统、反潜能力、动力系统，都是美军亟欲搜集的情资。

反观改造自前苏联老旧航母的辽宁舰，性能诸元、舰载能力，几乎已经没有什么机密。就连甲板设计及舰载机弹射系统也与后续大陆自行建造的航母不同。且辽宁舰很清楚地被定位为航母训练舰，是为大陆海军的国造航空母舰训练人员之用。想来美军兴趣也不大。如果今天海上遭遇的是山东号航空母舰，马斯廷号舰长大概也不敢翘着腿轻松以对了。

有趣的是，在马斯廷号驱逐舰接近辽宁号航母战斗群之前，美国通过卫星侦测发现，南昌舰与另一艘052D型驱逐舰却悄悄的脱离航母战斗群北上。此举显然是为避开美军的侦测，保持南昌舰的机密性，避免主力战舰的电子参数被美军搜集破解。所以，马斯廷号接近辽宁号时，南昌舰早已无影无踪，052D型驱逐舰也只剩一艘。辽宁号大摇大摆的在美军目视下航行，看似毫不避讳，但与此同时，大陆潜舰也许正在水下密集搜集美国海军舰艇的相关资讯。面对大海上毫无看头的辽宁号航母战斗群，照片中的马斯廷号舰长与副长也只能是“望洋兴叹”了！

美中实力对比，美军的“超强”地位仍是无庸置疑的，但美军在南中国海目前并无大型海外基地，大陆确在三亚、永兴岛、永暑礁等岛礁都有军事基地，以逸待劳之下，超强的美军远道而来未必讨得了便宜。山东舰入列南中国海舰队服役后，解放军近年来的整军经武，对美军在南中国海的地缘战略事实上已造成极大威胁。

据闻台湾近期在东沙岛大兴土木扩建机场。机场竣工后，若蔡政府应美方要求将其提供作为美军前进南中国海的基地，势必会让台湾卷入美中南中国海军事斗争的风暴中。届时，大陆就算不想兵临东沙，也不得不先发制人拿下这个可能被美军作为南中国海前进基地的岛屿。南中国海兵凶战危，蔡政府若盲目附美抗中，将台湾推向风暴核心，甚至让我们的子弟埋骨海外，将是极不负责且不智之举。

作者为台北论坛基金会主任