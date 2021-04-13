台湾准备好一战了吗？

来源：中时电子报

作者：张光球

太鲁阁不幸出轨事件，全台湾哀悼之际，影响台湾安全的国际事务仍持续在发生中，美国国务卿布林肯更撂下重话，要北京不要企图改变西太平洋现状。蔡政府如何因应台海局势的发展，民众都在关切。

继大陆军机扰台常态化之后，辽宁舰队亦开始在台东部海域演训，不论其目的是否要与美军别苗头，台海发生军事冲突的风险确实在增温中。对此，外交部长吴钊燮日前在立法院备询前，接受访问时表示，台海的紧张局势已有一段时日，重要的是民众要有保卫台湾的决心。可见得，外部压力比民众想像的要严重得多，但3月有一份民调显示，6成的民众认为大陆不会真的动手，这也难怪毫无“勿恃敌之不来”的诡异氛围。

从中美走入“修昔底德陷阱”以来，美军将领多次提出解放军犯台的时间点，其中又以今年中共建党百年，和明年北京冬奥结束后最有可能，前者习可为百年基业做出完成中国统一的历史定位，后者是要避免影响冬奥的举行，并为北京办过夏、冬奥运留下纪录。如果对大陆发展的重要性而言，今年发生的机率大于明年，除了欧美新冠疫情尚在延烧之外，近来俄罗斯和乌克兰的军事对峙，更给予大陆放手一搏的机会。

欧盟国家始终对俄国存有安全上的疑虑，但又必须依赖俄国天然气的供应，使得欧盟进退维谷，同时俄国早已对北约东扩有所忌惮，而乌国动作频频想加入北约，使得问题更加复杂化。俄、乌两国为了边境上顿巴斯地区的冲突，纷纷摆开阵势，增兵补给，互不相让，乌国甚至无预警的在黑海举行演习，以表达加入北约的决心。

俄国指责北约不断提供乌国军事物资，无视顿巴斯的俄裔人士遭到杀害；北约则指控俄国破坏停火协议，拜登总统亦表示力挺乌国的决心，战事有一触即发之势，某电子媒体甚至悲观的预测，这是第三次世界大战的前兆。

试想，一旦双方开火，欧、美即使不出兵相助乌国，至少需在后勤补给上支援乌国，只要俄国不让步，牵制住北约，让他们无暇他顾，无法全力驰援美国的印太战略计划，大陆则可大胆武力攻台，就算美国即时回防台海，则需估算有多少可用之兵，和冒着乌国战败被并吞之险。反之，如果届时北约口惠而实不至，牺牲乌国以换取俄国的停火，台湾有什么理由相信美国会帮我们出头到底。

国际事务瞬息万变，存在着蝴蝶效应。相信大部分的民众都有捍卫家园的决心，但是大敌当前，政府除了买武器，没有任何军事改革，例如作战需要人力，政府是否应该考虑恢复征兵制，或是非常态性一年期义务役，今年汉光实兵演习亦可提前举行，因为再笨的敌人也知道趁其不备的道理。

最后，政府要告诉我们为何而战，更要扪心自问，台湾真的准备好一战了吗？因为布林肯仅承诺助台自我防卫，而非印太联盟出兵助台。

（作者为致理科技大学副教授）