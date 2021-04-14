解读重罚阿里巴巴的意义

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

马云的阿里巴巴集团被认定滥用市场地位，违反垄断法，遭中国大陆当局处以近新台币800亿元的天价罚款。中国电商市场可能不会因此变得更加开放，但科技大咖对各层面的影响，还是值得关注。

依据中国大陆国家市场监管总局（市监总局）的处分理由，阿里巴巴在中国网络零售平台服务市场（主要是淘宝和天猫）的市占率及营业额具有支配主导地位。而自2015年以来，该集团持续滥用此一地位，对有意上架的商家提出所谓“二选一”要求，禁止各商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动，并对不遵守“二选一”的商家予以惩罚，阻碍竞争。

本案有二个关键要件。第一是淘宝和天猫是否具有支配力量。若按市监总局的调查，阿里巴巴集团在电商平台的服务费收入及销售金额二者都接近七成，按任何国家的公平交易法，似乎都属于具有支配力量的独占地位。

其次是“市场”如何认定；若将电商平台与实体批发零售管道看成“同一市场”，那么阿里巴巴的市占率可能会大幅下滑，就未必仍有独占地位。再者，若中国解除网络管制，开放美国亚马逊、台湾MOMO、日本乐天进入，也许阿里巴巴也无法一家独大。再者，若将迅速崛起的直播主销售纳入比较，结果也可能不一样。然而市监总局认为电商及实体销售是不同市场，境内与境外是不一样的市场，新兴平台则根本没有纳入考虑范围。

严格而言，本案理由及裁罚幅度不是没有争议，但阿里巴巴很迅速发表声明，说对此处罚“坦承接受、坚决服从”；应该也不会有股东出来控诉阿里巴巴经理人背信，因为即便阿里集团有滥用市场地位的事实，但历史经验很清楚，中国反垄断法是有牙齿的老虎，随时可以发威，但何时出来咬人则是政治决定。

平心而论，阿里巴巴今天的地位，也都是北京默许容忍的结果。过去十余年，阿里巴巴连同腾讯及百度，透过满手的现金四处投资并购，让世界最多线上人口的大陆市场只剩三大集团。这个走向独占的过程，都没见到反垄断法有任何意见，又阿里集团的支付宝能创造出世界最大的线上支付市场，除了本身创新外，其他竞争对手被挡在墙外也是原因。最后，阿里被裁罚的时间点跟去年10月蚂蚁集团IPO被迫中止、马云人间蒸发紧密有关。简言之，阿里集团靠恩赐茁壮，竟又展露出不听指挥的心态，迟早要出事。

既然是“出事”而并非真的是因为维护公平竞争，那争执法律问题就毫无意义。相反的，若阿里巴巴能用新台币800亿换回继续生存的空间，可谓是相当划算的代价，说明了阿里集团坚决服从是正确且唯一的立场。

外传腾讯、百度也难逃一劫。然而从此之后，中国大陆数位经济市场是否真的可以恢复市场机制，自由竞争？还有很多问号。真要促进竞争，强制拆分阿里集团或是开放境外电商平台进入，效果更好。不过毕竟百家争鸣难管，开放境外平台更无可能，未来把“蝙蝠”（BAT；百度、阿里及腾讯）抓好，治理网络还是比较方便，集中力量也比较有利打世界杯。

固然中国大陆用反垄断法对付阿里巴巴，跟欧美检讨科技大咖（Big Tech）市场力量的出发点及脉络完全不同，参考意义不大，但科技大咖深入经济与社会各层面，影响力持续增加的事实也不容否认。特别是支配力量及滥用行为，都是经济竞争层面的思维，但其他例如是否会滥用个人资料或意见控制层面，却是竞争法管不到的问题，仍然有持续关注的必要。