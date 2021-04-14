福岛核污水排大海 国际社会不能坐视

来源：明报

明报社评

福岛核灾10周年，日本政府决定将逾百万吨核污水排入大海，国内外反对声音不绝。日本当局声称，核污水经过“先进过滤系统”处理，去除了逾60种辐射物质，引导外界将焦点放在半衰期较短的氚元素之上，试图令人相信，核污水过滤后排入大海稀释，“不会危害”海洋生态及海产安全，然而环保组织和一些核子专家都质疑，核污水含有其他危险辐射物，日本当局不允独立抽查核污水样本，又没有咨询邻国，单方面决定将大量核污水排入大海，做法不负责任。福岛核灾既涉天灾，更涉人祸，日本应以负责任态度善后，不能为求省钱方便，置全球海洋生态与国际公共健康安全于不顾，倘若日方一意孤行，邻近国家及地区有必要考虑是否重新限制日本海产入口，甚至诉诸国际法庭。

舆论操作淡化祸害

日方说法转移视线

3.11大地震，福岛第一核电站在海啸中损毁，有3个机组的反应堆熔毁，东京电力公司（东电）需要不断注水冷却堆芯，10年间产生了125万吨核污水。时至今日，福岛核电站每天仍在新增140吨核污水，东电声称现有储水罐明年秋天全部装满，核电站一带“再无更多空地”建设大量储水罐。去年日本政府专责委员会建议，将核污水过滤稀释排出大海，菅义伟内阁昨天正式拍板，两年后开始排放，为时长达30年。福岛反应堆废弃作业，不知多少年后才完成，核污水每天仍在增加，最终排入大海的总量，肯定不止眼前的125万吨，对海洋生态的破坏，无法估量。

日本当局就排放，在国内外展开了很多公关和政治操作，大力淡化排放对全球海洋生态的影响，现实是否如此，却有很多疑问。2015年，东电引入名为“高级液体处理系统”（ALPS）的设备，日方声称它可以将锶、铯等60多种放射物质，过滤至无法侦测的水平，至于危害性较低的氚，虽然无法去除，但稀释后可以“安全排入大海”，日本官员扬言，核污水过滤稀释后，放射性物质含量跟日常饮料差不多，云云。氚的半衰期较短，只有12年，科学界普遍认同，大量吸入氚才会对人体有害。日方的舆论操作，就是令外界将焦点放在氚之上，惟正如德国核专家布莱因（Shaun Burnie）所言，这是日方转移视线、误导舆论的伎俩，真正问题在于ALPS的效用是否如此神奇、福岛核污水过滤后是否真的只得氚。

一般轻水式核反应堆在水冷过程中，也会产生含氚的核污水，处理后排入大海，确是常见做法。华府为日本排放福岛核污水背书，一大理由正是“这类含氚水的排放是国际惯例，符合安全”，然而福岛核灾产生的污水，跟一般反应堆冷却水，根本是两码子的事。布莱因称，东电外泄的内部文件显示，过滤系统未能彻底去除碘、钌、锶、钴等高辐射物质，有日本地方报章亦提过，有核污水样本的钌106及碘129含量，超出可接受水平。绿色和平去年发表的报告还称，ALPS设计上并未考虑去除半衰期长达5000年的碳-14放射性同位数，意味排放核污水可以遗祸数千年，并有可能损害人体DNA。

2011年4月，即核灾一个月后，东电曾将约万吨核污水排入海，当时东电亦说已滤走钴、锶等高放射性物质，然而一个月内，太平洋多处水域辐射水平都高于平常。现在日本打算排放百万吨核污水，规模史无前例，对海洋生态影响难以估计。昨天美国国务院声称，日本就福岛核灾善后，与国际原子能机构（IAEA）一直有紧密合作，认为日方决策过程“具透明度”，现实是这10年来，东电和日本当局一再被指隐瞒淡化核灾并推卸责任。近年有福岛灾民提出集体诉讼，获判胜诉，法院判决书批评，东电将经济成本考虑，置于安全之先，未有好好防范海啸来袭，日本政府则疏于监管。华府的说法有盲信盲撑盟友之嫌，IAEA在事件中的监督角色和作用，同样需要斟酌。

日本若不肯开诚布公

诉诸国际法庭有必要

日本考虑排放核污水，联合国人权事务高级专员辖下的独立专家曾一再批评，反观IAEA态度暧昧，从未反对。隶属IAEA的联合国原子辐射影响问题科学委员会（UNSCEAR），早前就福岛核灾10年发表报告，声称当地青少年和儿童甲状腺癌个案增加，只因灾后日方多做了检测，与核灾辐射无关，独立专家大为震惊，质疑委员会仅靠日方提供的不全面材料，得出片面结论。早在8年前，UNSCEAR发表报告，扬言无证据显示福岛居民健康受核辐射影响，同样惹来“漂白”质疑，独立专家认为，IAEA作为推扩核能和平应用的国际机构，太受核能业界影响，不够持平独立。对于日本决定排放百万吨核污水，IAEA承诺负起评估和监督角色，为了确保公正客观，中韩作为利益攸关国，应该获准派专家参与相关的评估和监督工作。

福岛核污水善后，专家认为可以蒸发后排入高空，或将储水罐深埋地底，然而东电和日本当局明显选择了经济成本最低的选项，倒水入海。日本政府和东电拒绝外间独立抽查核污水样本，核污水里有什么、过滤后是否真的安全，缺乏透明度。日本当局声称会让当地渔民和地方团体代表参与氚浓度监测，不过是布莱因所形容的舆论操作，IAEA不能听信日方一面之词，必须安排跨国独立专家跟进抽查。如果日方不肯开诚布公，区内国家应考虑诉诸国际法庭，阻止日本一意孤行；万一日本真的大量排放核污水，邻近国家及地区，包括香港应禁止日本海产入口。