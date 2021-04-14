日本现第四波疫情　疫苗接种率是关键

来源：香港01

01观点

世界各地陆续接种新冠疫苗，疫情似乎看到隧道终点，不少港人都关心什么时候能与内地或其他地区恢复往来。尤其是不少市民热爱日本，而东京奥运亦快将举行，故此很多人都正在留意什么时候能通关到日本旅行。不过，近月来日本却一反其他地区的趋势，疫情愈发严重，东京与大阪两大城市每日确诊各接近千人。

日本确诊数字在今年1月初进入高峰，最多创下一天7,000多确诊的纪录。这主要是与冬季来临有关，也与欧美等先进地区的趋势相符。为了抗击疫情，日本政府在1月陆续于包括首都东京及大阪等数个行政区域发布紧急事态宣言。到了3月时疫情开始受控，全国七天平均确诊数控制于千宗以内。疫情略为受控后，日本政府决定在3月21日解除多个地区的紧急事态。然而不久后确诊数字又再回升，七天平均确诊数突破3,000。虽然整体数字不及1月时高，但大阪及邻近的兵库县疫情却非常严重。首相菅义伟周一（12日）在出席众议会会议时更承认，大阪疫情的情况比起1月发布紧急事态宣言时更为严重。

日本疫情反覆，专家普遍归咎于紧急事态解禁太早。的确，从公共卫生的角度而言，保持紧急状态有助于控制疫情。不过美国和英国也在未完全根绝疫情传播时便解禁重启经济，但此后疫情的趋势却与日本不一样，而是陆续受控。

长者接种首日仅千人

美、英等地区疫情有缓和迹象，主要是在去年至今年初的感染人数实在太多。以美国为例，累计确诊数字就已经达三千多万宗，占其人口十分之一。这还只是有做检测的官方数字，实际数字将比这个更高。由于疫情先前实在太严重，很多人已经感染过，虽然有一定机会再感染，但这些例子不多。再加上美国疫苗接种计划推行比较快，政府采购大量疫苗之外也努力宣传，例如总统拜登表示不打疫苗是不爱国的表现。由于感染人数本身众多，加上又有不少人已接种疫苗，群体免疫相信已开始形成，因此疫情趋势向好。而且，美国确诊的趋势虽然有所下降，但七天平均确诊数仍然将近70,000宗，即使以人口比例调整，仍然是日本的好几倍。

相对而言，日本先前疫情似乎没有美国严重，获得抗体的人口并不足够。而另一方面，日本疫苗接种的推行也慢人一步。日本虽然早于2月中已开始接种疫苗，但计划极之缓慢。日媒共同社周二（13日）引述统计指日本接种疫苗的人口至今只有0.87%，远低于先进地区如美国（35.03%），只与非洲地区相近。周一日本又推行计划为65岁以上长者接种疫苗，其人数约为3,600万占总人口三份之一，但首日只接种1,100人。以此速度下去，即使要每人接种一剂也要90年。其实，这个现象不单发生在日本。亚洲地区不少国家去年控制疫情都比欧美较好，但今年以来，在接种疫苗的速度上却远远落后于欧美先进地区，致使疫情反覆。

由于必须与病毒共存，接种疫苗的速度将成为下阶段控制疫情的关键。回到香港，虽然情况比日本要好，但却仍远不及先进地区。至本周一为止，全港接种一剂疫苗约有60万人，接种两剂的约有28万人，至少接种一剂的总共为约88万人，占全港约11.7%的人口。如要更好的控制疫情、重启经济，政府必须更努力推广疫苗接种计划。