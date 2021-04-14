伊朗核协议料重启　中东区内风险要慎对

来源：香港01

01观点

伊朗伊斯法罕省纳坦兹（Natanz）的核设施电力网络上周六（10日）出现故障。据以色列传媒引述消息，是次攻击或涉及该国情报部门摩萨德（Mossad），外界料其因伊朗逐渐与西方国家解冻而坐立不安。若然属实，以色列冒进的破坏行动不但会令两国的敌对关系升温，亦会将影子战争推向热战边缘，最终祸及中东地区脆弱的和平。

伊朗一所核设施的电力网络早前出现大停电。事后以色列虽然并无公开承认责任，但官方同时亦无审查和限制当地的报道，反而更有以国媒体指明摩萨德对事件负有责任，而总理内塔尼亚胡同日亦指，该国与“伊朗、其代理人和其军备的斗争是重大的任务”。伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）事后虽然誓言要对报复以色列的敌对行为，但也强调伊朗不会叫停核协议的对话工作，并暗指以色列的“懦夫行为将加强伊朗的谈判地位”。

以色列对伊朗局势感不安

以色列和伊朗现非交战状态，但两国的影子战争自上世纪80年代已从未间断。单是伊朗总统鲁哈尼2013年上任以来，伊朗的核设施已非首次疑似受到以色列攻击，而去年6月纳坦兹也出现爆炸和大火。另外，伊朗的“核弹之父”法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）更在去年11月遭到暗杀身亡。而伊朗亦非省油的灯，尽管现时未有军事实力与美国撑腰的以色列正面交锋，但期内伊朗亦曾将后者无人架击落，或默许其“强力部门”真主党以暴力手段报复。两国的新仇旧恨已累积到不知从何说起，热战的阴霾仍是挥之不去。

单就这次大停电来看，这或与伊朗上周的核协议谈判息息相关。上周五（9日）伊朗与中、法、德、俄等六国代表在奥地利维也纳召开会议，并就重启核协议交换意见。虽然单是一场会议固然难令各方释除分歧，但会后各方亦同意续办会谈，总算是释出正面信号。不过以色列却对伊朗重新与国际社会接轨大感不安。

尽管以色列先后与约旦、埃及、阿联酋等国解冻外交关系，使其上世纪遭阿拉伯国家围剿的地缘威胁告一段落，但伊朗对以色列的敌意近年仍是有增无减，若然国际社会重启核协议，并就此放宽经济制裁，这对特拉维夫来说不但可让伊朗继续偷偷发展核武，同时其经济回稳亦能支撑德黑兰在黎巴嫩、伊拉克和叙利亚的势力扩张，并在黎凡特地区形成潜在的“反以大联盟”。故内塔尼亚胡欲先发制人，逐步将伊朗推向战争，不但可以一劳永逸地解决“反锡安主义者”，同时亦可解决历史悬疑未决的问题。

但在中东各国和平共处的目标下，重启核协议即使会让以色列如坐针毡，但亦是唯一避免局势步向战争的唯一方法。对德黑兰而言，核武不但只是军事实力较逊的一方用来平衡势力的筹码，更是保住伊斯兰革命后国家自主发展的武器。然而在美国前总统特朗普执意退出核协议后，伊朗重启核武研究已令以色列和沙特阿拉伯等国坐立不安，一场军备竞赛如箭在弦。如今伊朗愿意再度与国际社会对话，循序渐进重建互信，总好过低头发展军备静候战争来临。以色列若然因一时不安而再三挑起事端，只会破坏和平进程。对于在中东介入甚深的美国而言，总统拜登亦要有智慧能同时摆平与伊朗和以色列的关系。