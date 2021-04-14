中国收紧IPO审查 科创企业纷纷打退堂鼓

来源：路透社

在蚂蚁集团370亿美元的上市计划中止后，中国监管机构已收紧对首次公开发行(IPO)申请的审查，促使越来越多的中资科技初创企业放弃在内地的上市计划，转而赴香港招股。

据路透对交易所申请资料的统计，自蚂蚁集团去年11月中止IPO计划后，已有100多家企业自愿撤回在上海科创板与深圳创业板的上市申请。

与此同时，银行业人士与企业高管表示，中国监管机构已经明显加强对上市申请的审查力度，导致多宗IPO被延后、驳回甚至遭到处罚。

企业纷纷撤回IPO申请，令人对中国市场IPO的质量及其承销商进行尽职调查的可靠性产生疑问。

在中国也在考虑建立一个新交易所来吸引海外上市中企回流之际，上述趋势如果继续下去，将威胁到中国与香港、纽约等全球上市地点竞争的雄心。

中国在近两年前推出科创板，采用美国式的注册制和基于披露的首次公开发行(IPO)机制，以打消科技初创公司到海外交易所上市的念头，并加快企业上市过程。这项改革于去年扩展到了创业板。

一位直接了解监管者想法的银行业人士表示，但是已被叫停的蚂蚁IPO将监管机构的注意力转向了风险控制。

这位不愿具名的银行业人士表示，“监管机构要求承销商进行更严格的尽职调查。”

他表示，由于担心受到惩罚，保荐人或IPO主承销商正在撤回一些申请，因为“没有任何项目是无懈可击的”。

科创板成为2020年全球第四大受欢迎的上市目的地，IPO筹资规模达到200亿美元。据路孚特数据，第一季其排名降至第七名。

“中国存在科技泡沫，”原子创投(Atom Venture Capital)合伙人冯一名表示。“是时候进行整理了。”

中国证监会、科创板和创业板未回复路透的置评请求。

私募融资

云计算初创公司上海道客网络科技有限公司(DaoCloud)原计划今年进行科创板IPO，但现在考虑转而去香港上市，受可能的审批延迟影响。

IPO申请方“目前面临很大的监管不确定性，”道客网络创始人陈齐彦(Roby Chen)表示。“因此我们需要一个B计划。”

对暂时没有海外上市计划的其他企业来说，首要任务是寻找新的私募融资。

深圳中欧资本公司董事长张俊表示，几家人工智能独角兽公司已经拿着业务计划找到他，希望获得融资。

根据交易所数据，已搁置上市计划、仍处于亏损中的科技独角兽包括依图科技、云知声智能科技股份有限公司以及深圳柔宇科技有限公司。

北京Prospect Avenue Capital(PAC)创始合伙人廖明称，许多中国初创企业现在IPO之路坎坷，一些公司难以展现他们的可持续增长潜力。

带病企业

中国证监会主席易会满上个月表示，IPO现场检查中出现了高比例撤回申报材料的现象，一个重要原因是不少保荐机构执业质量不高。对此，证监会正在做进一步分析，对发现的问题将采取针对性措施。对“带病闯关”的，将严肃处理，决不允许一撤了之。

银行人士称，各证交所现在启动现场调查、仔细研究IPO申请，并向保荐人提出很多问题，这些做法在之前并不常见。

此外，初创企业的高级管理人员还必须披露他们的个人银行帐户，并就大额交易做出解释。

一银行人士称，因此平均等待时间由六个月延长至12个月，导致有100多家企业在排队等候在科创板上市。

新的IPO体系吸引了许多公司寻求快速上市，现在“监管机构严抓细节并进行现场调查，想让他们知难而退，”一名手里卡着数个IPO案子的投行人士称。

“IPO改革的目的是要给予市场评估公司的权力，而这种做法违背了改革的初衷。”