美战略清晰之日 恐引爆台海战火

来源：中时电子报

作者：雁默

美国时间4月9日，美国务院宣布最新的台美交往准则，台美官员将得以至对方官署进行互访活动。若以单一事件看待此事，只会得出“川规拜随”，反中基调不变，这种于简化的结论。如果我们想知道拜登朝代的中美对抗形势，就不能这么简化看待问题。

重点在于美国是否能执行“全政府策略”(all-of-government)，以及是否能在台海问题上转为“战略清晰”，落实以法律形式协防台湾。

“全政府策略”并没有一致的定义，简单说，就是全国动员干大事，包含政府各部门步调一致，军民合作，共同朝向某个目标前进。

早在特朗普政府时期，美国就喊出口号要以“全政府策略”应对中国挑战，2020年5月，白宫发布“美国对中华人民共和国的战略方针”，重要涉外高层一致表明对华战略正进入全面动员实施阶段。但有吗？

如果是“川规拜随”，表示“全政府策略”基调不变，问题是，盟友并没有看到足以称之为“全政府策略”的具体行动，因为对盟友而言，美国的“全政府策略”应该意味着对自己的“全面性友好”，然而事实并非如此，美国对盟友仍采取“该友好的地方友好，该算帐的地方算帐”。

不同美国部门的脸色是完全不同的，台湾就是明显的例子。

在美国务院的笑脸背后，是美贸易代表署的扑克脸，在反莱猪公投的问题上，透过驻美代表萧美琴，经济部长王美花等人，不断施压台湾解除限制。在“一手胡萝卜，一手大棒”对待朋友的立场上，确然是“川规拜随”，但这也反映出美国并没有真正实施“全政府策略”，不同部门并未协调出对待盟友的一致性步调。

换言之，“高官可交流，人民吃莱猪”成为台美关系里非常突兀的现象，若不是当前执政党纯属“倒贴美国党”，也不会有这种高度反差与反莱猪公投。

各行其是的现象，不只出现在美国的贸易部门与外交部门，也出现在军事部门与外交部门，印度就是一个明显的例子。

4月7日，美第七舰队驱逐舰，在未知会印度的状况下进入印度专属经济海域，印外交部公开质疑美方未遵守“联合国海洋公约”。

事实上，美国一直拒绝加入“联合国海洋公约”，这次第七舰队甚至强悍反击，表明印度需事先知会的主张“不符合国际法”。更强悍地表示，这次的自由航行任务就是“挑战印度对海洋国度的主张”，以维护国际法承认的海洋权利。

为了围堵中国，坐实“亚太北约”，美国近年对印度的拉拢不遗余力，但军事部门显然不想与外交部门一起陪笑脸，因为印度军备有大量的“俄罗斯制”，还购买了俄罗斯的先进防御系统。由于美国有“以制裁法反击美国敌人法案”，又由于拜登将俄罗斯视为“敌人”，因此美印之间也存在重大矛盾。

近期的美日印澳四方会谈，因为怕印度“跑票”，美方对此问题小心翼翼，但显然并未解决此事，也才会有第七舰队“不礼貌的自由航行”。当然也可以将军事部门的扑克脸，视为外交部门的筹码，但有鉴于印度传统的“不结盟主义”，不能不说这是招险棋，显示拜登政府在外交与军事上的权衡不易，两造难以整合成同一张脸的事实。

印度尚且如此，就更别说美国与欧洲的复杂矛盾了。

“全政府策略”若不扎实，“亚洲北约”就无法实现，围堵网处处“缺角”，美国在台海问题上就很难狠踩北京底线。而所谓“战略清晰”之基础，就是围堵网的绝对牢实 —— 台海有事，四方来援。

将各种单一事件整合在一起看，大致可窥拜登政府的对华策略是摸着石头过河，按前AIT理事主席卜睿哲的形容，目前处于“跌跌撞撞”的状态。处境与特朗普一样，现任美国总统自己都抓不准对华政策的下一步该怎么走，难怪“全政府策略”难以完全实现。

《纽约时报》最近一篇谈“放弃战略模糊”的报道，引起了不少亚洲观察者的注意，纷纷对此观点加以分析。该文中有专家主张，美国转向“战略清晰”有助于降低北京误判。但该文也有反对“战略清晰”的主张，该论者台湾人都很熟，就是CSIS的葛来仪。

葛来仪认为美国转向“战略清晰”形同将北京逼到墙角，反而促使中国大陆“做出入侵的决定”。在这一点上，卜睿哲也持相同看法。两人都主张美国挺台，正确地说，是主张“精明地挺台”，以免美国为此付出高昂成本。

白话说，“战略清晰”就是直球对决，因此才说其基础是扎实的包围网。从美国务院最新的台美交往准则来看，仍属“不涉主权的交流”，美国的“一中政策”不变，显示拜登政府很努力地在打“擦边球”，而“战略模糊”就是擦边球。

美国内部无论持什么主张，都牵涉各方利益，因此不能将“战略清晰”的主张视为“愚见”，没有人是傻瓜。特朗普去年说了大实话，炮轰五角大厦高层只想打仗，让军火商开心。可见那些主张“战略清晰”的人士背后，属于哪种利益结构。

从美国海军舰艇的老旧，亚洲北约的难以成形，以及美欧关系的不若以往，种种情节可看出，就算不考虑美国内部问题的沉重包袱，今天的美国也难以在台海问题上与中国直球对决。

当然，内政与外交往往是环环相扣的，将内部问题转移到外部，也是常见的政治手段，但必须属于可控范围，如炒作香港与新疆问题，随时可“获利了结”或“认赔杀出”。

反观台海问题，牵连甚广，风险极高，属于北京“特粗的红线”，正常状况下，华盛顿不会瞎到看不见这个深渊，除非连美国内部的问题都已失控 —— 这才是真正够份量的不可控因素。

有鉴于拜登政府对华政策的不确定性，中美对抗的前景不好预测，但可以确定的是，美国转向“战略清晰”之日，就是两岸统一之日，因为若连家门前失火都无动于衷，中共是会倒台的。

论“全政府策略”，走举国体制的中国，一定做得到，并会做得彻底。

（作者为自由撰稿人）