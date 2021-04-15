美中合作？“帝国坟墓”棘手 北京两难

来源：联合新闻网

拜登宣布，把目前剩余的2500名美军撤离阿富汗，撤军行动将从5月1日以前开始，并于9月11日，911事件的20周年之际完成。

根据特朗普政府与塔利班2020年2月所签的多哈协议，美军须在今年五月一日前撤出阿富汗，老实说，美军并没办法清剿塔利班，塔利班仍然在阿富汗全国一半以上地区活动，而且声势越来越大，不过塔利班虽然攻击阿富汗政府军，甚至平民，但是仍然遵守协议，不攻击美军或北约部队。

拜登在当副总统时，一直反对阿富汗增兵，可是无法影响奥巴马，自己上台后，积极检讨阿富汗情势，拜登对美国政府海外用兵，无论是阿富汗或伊拉克，基本上都抱持着消极态度，不希望有“永远战争”（Forever war），阿富汗战争已经二十年，是美国历史上最长的战争，亟待画下句点。

美国离开前，邀周围邻国参与阿富汗和平进程，包括中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦与印度，参与和平谈判，希望他们能发挥影响力，其中令人注意的是中国。

北京在阿富汗有三个目标：铲除那些与新疆有关的国际恐怖主义团体；让美国与北约部队自中国的西部门口撤离；为开发与运输阿富汗矿产资源，提供安全保障。

虽然美军撤离是目标之一，但急遽撤离，塔利班卷土重来，控制阿富汗，让其他两个目标受到影响，这也非中国的利益，但是北京对是否介入更多，是有疑惧的。

阿富汗是帝国的坟墓，大英帝国在1842年撤出，苏联红军1989年离开，现在则是美国，北京戒慎恐惧，知道这担子挑不起，可是基于国家安全，尤其防止疆独恐怖主义，又须介入。

在阿拉斯加会谈中，阿富汗是少数美国认为可与中国合作的战略议题，但是中国的条件是：如果美国撤军，真的要中国配合，美国就必须承诺不会介入中国内部事务，尤其是维吾尔人问题。

中国对美国在中亚一直有战略怀疑，外交部发言人华春莹三月二十六日指责，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部搞乱中国、遏制中国的战略阴谋，还在记者会上公开播放美国前国务卿鲍威尔的幕僚长威尔克森二○一八年在Ron Paul研究所的演讲影片。

他谈了三点美军在阿富汗的原因：其一是美国在阿富汗驻军，目的在防堵中国一带一路倡议，对中亚的影响；二是为了必要时可以控制巴基斯坦的核武器；其三就是，中情局可以阿富汗为基地，对新疆维吾尔自治区发动攻击。

拜登政府现在宣布要在九一一前美军全部撤走，引发中方的忧虑，这是典型的两难，既担心美军走，阿富汗会乱，但又担心美军不走，会趁此支援维吾尔人，颠覆新疆，只要双方缺乏互信，无论是美国派兵到阿富汗或是自阿富汗撤军，中国大陆都只会用有色滤镜在打量，很难真正的合作。