日本核废水排入海的弦外之音

来源：联合新闻网

就在日本东奥即将举行之际，日本内阁会议日前决定，将福岛核电厂废水稀释之后排入海中，虽然时间是预定在两年之后，但日本政府此举，却已经引发周边国家的强烈抗议。

从各国的反应看来，韩国最为激烈，韩国政府召见日本驻韩大使关切此事， 这是日韩关系的旧恨加新仇，中国大陆的听其言观其行，密切注意日后事态的发展，美国则表示理解，认为此举符合国际标准，由此可见，光韩国一国之力，并无法成事，此事并没有影响到今年夏天东奥的举行。

再从时间点来看，日本政府的确是时机的精算师。

它选择在菅义伟即将启程访美之际，在美国积极拉拢日本抗衡中国，而日本也处处配合拜登的印太战略，君不见，菅义伟在访美之后，紧接着，还要访问印度及非律宾，日本努力站在印太战略的最前沿，自然让美国对核废水排入海，这种芝麻小事，难以开口说“不”，况且，西太平洋距离美国西岸还相当遥远。

对中国大陆来说，则是陷入两难局面，由于明年年初中国将举办冬奥，如果在此时，中国对此事敲锣打鼓，抵制东京奥运，势必会引发日本联合西方国家抵制北京冬奥，这是为何中国对日本排放核废水入海，出现“民间热”、“官方冷”现象的主要原因。

除了国际因素之外，菅义伟主要还是内政的考量，日本即将于10月举行国会改选，在日本爆发第四波疫情下，让菅义伟的民意支持度在低档徘徊，而在没有海外观众的东奥，势必难以对其选情产生加分作用，而在此时展现魄力，一举解决核废水的多年沈痾，证明安倍无法做到的，菅义伟能够做到了，改变过去对菅义伟决策软弱的印象，这多少能够提振选情。

当然，福岛核电厂废水排入海这波震央，自然也会波及到台湾，西太平洋是台湾渔民重要的渔场，福岛核废水也会随着黑潮漂流到台湾海域，但在美国与日本对此事，同调高度默契的下，亲美媚日的蔡政府，只能选择忧虑与遗憾等不痛不痒的字眼。但可以预期的是，在此事之后，在民意再起下，福岛核食想要再度叩关，将会更加困难了。