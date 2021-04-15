日本排核废水　须释除公众及国际疑虑

来源：香港01

01观点

日本“3.11”大地震事发至今已逾十年，其遗下的创伤及后遗症却仍影响着日本及其周边地区人民。当年福岛核电厂受巨大海啸冲撃发生重大事故，核反应堆发生炉心熔毁兼氢气爆炸。为冷却反应堆，东京电力公司多年来注入逾百万吨水入核电厂，然而存放此放射性污水的储水罐将于2022年载满，而如何处理此放射性污水一直让日本政府头痛。周二（13日）菅义伟内阁正式宣布，将可放满500个奥运标准游泳池的130万吨核污水稀释后排出大海，便引来国内环团及渔业代表反对，亦受邻国中韩抗议，担心会污染海洋及海产威胁人类健康，并迅即演变成一场外交风波。

日本政府宣布将核废水排海的消息一出，国内外的反应极为强烈。环保组织绿色和平早前便发表一份报告，指福岛核电厂的核污水含有极高的放射性碳，会对人类基因造成损害。不少渔民亦反对计划，指做法将会严重损害当地的渔产及渔业。不少邻国亦对此表示强烈抗议，中国政府指日方决定严重损害国际公共健康安全和邻国民众利益，韩国更传召日本驻韩大使相星孝一表示遗憾与反对。不过美国则支持日本决定，形容其“采取了与全球认可的核安全标准一致的做法”，又指日方一直对决策保持透明。国际原子能机构亦欢迎日方决定，并称将核废水排海为全球其他核电厂的一贯做法，并无不妥。

核废水影响有限

事实上科学界亦早达成共识，称尽管核废水中的氚（tritium）为放射性物质，生命周期仅为12年，最终可从大自然中消失，认为核废水经滤及稀释后，其核辐射浓度对人类健康影响几乎微乎其微。世衞目前将每公升饮用水可含贝克上限定于一万贝克（becquerels，放射性测量单位）、美国则为740贝克、加拿大7,000贝克、澳洲7.6万贝克。而东电声称其将核废水排海前，会先用海水稀释100倍，令氚含量降至每公升1,500贝克以下，为日本国家标准的40份之一。亦有报道指，韩国月城核电厂单是2016年排放的氚便达140万亿贝克，而加拿大达灵顿核电厂的氚排放量亦达495万亿贝克。

不过亦有专家提出疑虑，称法国拉阿格（La Hague）核燃料处理站便曾于2015年将含13.7万亿贝克的氚排海，而拉阿格周边地区以及英格兰塞拉菲尔德核电厂附近的癌症发病率亦明显地高，尽管未有掌握到实质证据，亦不能排除此可能。加上过去半个世纪，人类已将高达20万吨废物排入海中，部份更含高度辐射。如美国自于1946年于比坚尼环礁水中试爆原子弹，及后数十年多国于公海作逾250次核武测试，其中法国在玻里尼西亚便试爆193次，美国亦于马绍尔群岛和中太平洋试爆42次。加上多年来有多艘载有核弹的核潜艇因事故而沉没海底，亦长远为海洋造成核污染，制造潜在的生态影响。

十年前“3.11”大地震造成的福岛核灾震惊全球，激起各国社会对核能的讨论，亦掀起德国、台湾等地公民社会发起的弃核运动。然而由于太阳能、风能等可再生能源成本依然偏高，可靠度亦远低于污染度极高的煤、石油、天然气，核能在两者相衡之下始终为各国难以摆脱的可靠能源。不过福岛核灾以及其留下尾大不掉的后遗症，亦时刻警诫着人类核能可以载舟亦可覆舟的危险，如今日方将核废水排海而引起邻国的忧虑亦无可厚非。始终日本不能单凭一国内政及国家利益为由，视其所属海域为一己后花园胡乱倾倒，无视邻国的利益及国际社会的监察，而更应与国际机构从善如流以释疑虑。