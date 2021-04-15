北京会整治香港的地产商吗？

来源：AM730

作者：施永青

坊间传言，北京在整顿好香港的政治环境之后，便会进一步要求特区政府解决香港的民生问题；其中最重要的一环就是要解决香港的住屋问题。主管港澳事务的副总理韩正，早前就公开表示，香港的社会贫富悬殊太大，要社会安定，应从解决住屋问题入手。

坊间相信，由这么高层级的中央官员，特别点提香港的房屋问题，特区政府不可以置若罔闻，必须有所动作。恰巧在这个时刻，有专门在新界利用丁权作地产发展的商人被廉署拘控，反对派就乘机作文章，说这次“拉人”由韩正亲下指示，矛头直指香港的地产商。今后可能还有更多的地产商被拿出来“祭旗”。

我觉得这样的炒作毫无根据，反对派牵强附会把两件事件拉在一起，目的只在于诬蔑中央政府插手干预香港的司法程序，并挑拨地产商与建制的关系。

中央政府责成特区政府要尽快解决房屋问题，当然是事实；但绝不可能指示特区政府透过整顿地产商的方法去解决房屋问题，更没有理由以兴建丁屋的商人作“祭旗”的对象。

香港出现房屋问题，主要是政府的政策出错，把矛头指向地产商，只会节外生枝，而无助于问题的解决。更何况丁屋只是香港房屋问题中的一个小问题，政府要着力的应是如何做好香港整体的土地规划问题。此外，政府亦得研究，当来自土地的收入减少后，政府可以从何处获得补充。整顿地产商对解决这类政府政策问题完全于事无补，反对派挑拨离间的目的，是想引社会走上邪路。

意想不到的是，竟有建制派中人，亦附和社会应整治地产商的说法。他们认为，地产商自回归以来，藉高地价赚了这么多钱，却对社会贡献不大，即没有在重要政策上主动站出来支持政府，又没有拿出资源协助社会解决深层次问题。现在该叫他们为香港的将来承担更多的责任。

我觉得这样说的人完全没有政治智慧，在一国两制下，香港行资本主义制度；商人在资本主义社会的天职就是为投资赚取回报，商人要赚钱就得为社会提供受消费者欢迎的商品与服务。不过，若期望商人会主动去解决社会的深层次矛盾，则很有机会所托非人。

当然，商人亦有需要承担一定的社会责任，可分开法律层面的与道德层面的责任：法律层面的责任是社会严格规定的红线，触犯了就有刑事责任；道德层面的责任，是社会倡议的良好典范，每个商人可以按自己的价值观去自觉遵循，社会无权强制地产商非要跟随不可。

因此，特区政府在动员商界支持政府的政策时，最多亦只能陈以利害，绝对不可以用言词威吓，否则就会动摇一国两制的根基，对香港没有好处。

作者是中原集团主席兼总裁

