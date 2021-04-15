日本抗中 但军事不挺台

来源：中时电子报

作者：陈一新

日本这周外交活动特别活跃，日、德两国举行2+2会议讨论日、德在印太地区的合作方向。此外，日本首相菅义伟16日将与美国总统拜登在白宫举行峰会。这些行动代表日本对中外交与战略由软转硬？

日本与德国13日举行2+2视讯会议，以因应中国大陆在印太地区日益增强的影响力。日方出席的是外务大臣茂木敏充与防卫大臣岸信夫，德方出席的是外长马斯与国防部长卡亨鲍尔。

首先，值得注意的是，这次的会议是在德国总理梅克尔不久前还高唱“欧洲主义”，并呼吁柏林要有自己的对中政策与战略的情况下进行的。此一发展显示，由于梅克尔已宣布不再连任，她将在2022年大选后卸任，因此德国重要官员已开始为“后梅克尔时代”的外交与军事政策预留后路。

其次，在美、中各自拉帮结派的大格局下，德国正一步一步被日本牵引到美国主导的联盟之内。自德国2020年9月微调对中政策以来，这是德国外长马斯首次提到德国同时面对俄罗斯在欧洲家门口与中国在印太地区的双重威胁，必须强化与日本的外交与军事合作。为强化与日本的安全合作、情报分享、防止情报泄漏以及装备品进出口，德、日两国3月已签署一份《情报保护协定》。

第三，德国国防部3月宣布将在未来配合日、美等盟国的军事行动。为进一步强化德国的“亚洲参与”，日本与德国同意德国将在今夏派遣一艘巡防舰来到西太平洋，除与日本海上自卫队举行联合演习外，德国也会参与印太地区规则的制定，以确保“自由与开放的印太地区”能够超越口号成为事实。

另一方面，菅义伟将是拜登入主白宫以来第一位与拜登面对面会晤的外国领袖，充分展现美、日安保联盟屹立不摇的不可替代性。他们将聚焦美日安保、钓鱼岛、台湾、大陆、半导体与5G合作、气候变迁与经济合作升级展开讨论。

日本原先因考虑到习近平可能会在今年访日、东京奥运将于今年举行等国际因素，并不准备高调对中国叫板。惟基于以下三项因素，日本决定进一步在美日联盟上加码与中国抗衡。

一、拜登以大陆戕害台湾、香港民主及反对北京在新疆违反人权为由，高举反中大旗，要求日本选边。二、中国以大国崛起的强国地位日益对包括台湾、印尼、菲律宾、越南在内的周边国家进行霸凌。三、大陆人大2月通过《海警法》授权海警船可在必要时对外国船舰开火，引起日、美等国高度关切。

虽然媒体报道日美峰会将会提到台湾问题与台海安全，但台湾也不必过度乐观而相信美日会联手干预两岸冲突。首先，日本可能会为钓鱼岛与中国兵戎相见，但绝不会为台湾与中国两阵对圆，除非东京宣布不再遵守“一中原则”。

日本自认钓岛是日本领土，因此守土有责。日本虽曾占有台湾，但是过去式，没有守土有责的问题。一旦大陆武力犯台，日本最多为可能干预的美国提供必要的基地与后勤支援。而且日本担心一旦军事挺台，可能掀起日、中之间的历史仇恨。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授