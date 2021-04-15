含氚核废水真的不会危害健康？

来源：德国之声中文网

日本政府周二决定将福岛核废水排入海中。这一决议引起当地渔民以及周边邻国的强烈不满。

2011年3月，9级强震以及伴随而来的海啸使福岛第一核电站严重受损，三个反应堆融毁。为冷却反应堆，必须持续用冷水降温。使用后的冷却水被抽出进行处理后，一部份回收继续作为冷却用途，剩余的废水被储存在1000多个储水槽中。

在福岛核灾发生的10年后，当地储存的过滤废水已经达到125万吨，逼近储存容量上限。福岛核电站所隶属的东京电力公司（TEPCO，简称"东电"）估计，储水槽的137万吨容量将在2022年达到极限。东电此前提出的处理方式是排入海中或蒸发入大气，另外的方案则是添购更多储存槽，或将污水排入地底深处。根据日本放送协会（NHK）报道，日本政府如今敲定，目标在两年后开始实施福岛核废水排入海中。

德国汉诺威莱布尼兹大学放射学教授施泰因豪森（Georg Steinhauser）认为，将冷却用水排入太平洋明显是最佳而且最安全的方式。施泰因豪森2013年曾经亲自走访福岛禁区采集样本，一年后成为福岛大学客座教授。

施泰因豪森认为，鉴于当地是地震高风险地区，增加储水槽并不是好办法。他在接收德国之声访问时表示："如果水槽漏水并渗入底下，少量的同位素氚（tritium）会在地下水层中扩散，而且不太会被稀释。我认为将冷却水导入海中是对环境和人类最好而且最安全的做法。这是包括国际原子能机构和许多人都建议的做法。"

但许多当地居民与环保人士显然并不这么想。日本以及周边国家的渔民更担忧，核污水会影响其生计。他们指责日本政府便宜行事。批评者认为，政府应在福岛核电站的厂区外设置更多储水槽，直到找到更安全的解决办法。

此外，反对者还指责日本当局低估冷却水的辐射值，担心海洋会因此遭受污染，进而重创当地农业和渔业产品的形象。

但日本政府强调，福岛第一核电厂的核废水在排放前会先经过稀释，将浓度降低至日本国家标准的1/40，以及世界卫生组织规定的饮用水标准1/7。东电也表示，核污水经过多核素去除装置（ALPS）处理，可以过滤掉62种放射性物质，只有氚无法被去除。若过滤后的数值仍然超标，则会重复过滤程序。

氚到底有多危险？

残留的氚是氢的同位素。虽然氚具有放射性，但是危险性远不及铯-137或锶-90，因为氚是一种柔和的β射线，一层塑料或人类皮肤就能阻隔多数辐射。

施泰因豪森表示："人们会对氚感到担忧是因为对它知之甚少。当氚被稀释后缓慢排入海中，不会对人体或环境构成威胁。与核武试验残留的成分相比，这只是很小的比例。而且很快就会被稀释到检测标准以下。所以真的无需为此感到害怕。"

德国于利希研究中心（FZJ）的辐射防护部负责人霍尔-法比安涅克（Burkhard Heuel-Fabianek）也认为，将核废水排入太平洋"在放射学上无害"。他表示，即使氚进入人体，风险也相当微小。他对德国之声表示："氚可说是水的一部分，很快就会被人体排出，因此它的生物功效不如其他物质。"

霍尔-法比安涅克指出，氚与致癌物锶-90进入人体后的结果不同："锶会被骨质结构吸收，一旦融入到骨头的晶体结构中便无法被排出体外。"

此外，施泰因豪森也表示，氚不会对环境构成风险。"氚不会再积聚。它不像汞会在鲔鱼体内累计。氚是水分子形式的放射物质。这种放射性水分子不会在藻类或浮游生物种积聚，而是会一直继续被稀释。"

用氚转移公众视线？

日本在将核废水排入海中前，会将放射性浓度稀释至日本国家标准每升6000贝可（Bq），这也符合国际排放标准。此外，核废水可能不会直接由福岛核电站附近的海岸边倾倒，而是在外海排放。

但绿色和平组织认为，日本政府和东电试图将焦点放在较无危险性的氚，转移大众对其他过滤后残留物质的视线。

绿色和平日本办公室高级核专家肖恩·伯尼（Shaun Burnie）对德国之声表示："日本政府在转移媒体和本国民众视线的工作上做得很好，使人民聚焦于含氚废水，并声称这不会对环境造成危害。但核污水中含有许多已知对人体健康和环境有害的放射性物质，包括锶-90。"

据伯尼称，泄露的东电内部文件证明，即使通过处理，也无法将许多放射性元素如碘、钌、铑、碲、钴和锶减少到"无法检测"的程度。

美国伍兹霍尔海洋研究所自身科学家比塞勒（Ken Buesseler）也认为，氚不是唯一的问题。他对德新社表示，储水槽中还有其他放射性同位素，部分的半衰期更长，更容易残留在海洋生物体内或成为海洋沉积物。比塞勒指出，同氚相比，这些物质会通过复杂的途径，对人类和环境构成潜在威胁。

在东京电力公司的官方网站上详细列出了各个储水槽目前的放射性核素值目前有多高，以及应该达到的标准。但对外行人而言，相关指控以及这些数值都无法得到证实。

蒸发是替代选项？

此前东电也曾经提出过另一种方案，将含氚废水加热后使其蒸发入大气中，使水蒸气中的氚含量不超过每升5贝可。

但许多研究人员以及东电都认为，蒸发法是较差的替代方案，因为释放入空气中的放射性氢更难控制，而且风可以将放射性云朵吹至远方。

施泰因豪森也认为，在一个长时间段中逐渐将核废水排入海中较为安全。"比起蒸发法，我个人更倾向排放入海。即使它在空气中的浓度很低，我也可能吸入这样的空气并且带到其他地方。即便这种方式无害，但还有更无害的方法，就是让它消失在海洋中。"