台美各有盘算 宣传秀有距离感

来源：联合新闻网

美国总统拜登派遣好友、前参议员多德率团访台之际，北京突宣布沿海实弹演习，似乎为抗议台美交流；面对中国大陆挑衅，台美本应把握这次见面机会，展现出并肩应对北京威胁，但蔡英文总统会晤多德一行时，双方的致词内容，却显得很有距离感。

蔡英文昨接见由多德、前副国务卿阿米塔吉及史坦伯格组成的非官方、跨党派代表团；蔡英文除了感谢美国对台支持，深化与台关系，也向拜登政府喊话，期待尽快重启ＴＩＦＡ对话。

接着，蔡英文当着美国友人的面，批北京频繁派遣威胁军舰及军机在周边海空域进行军事活动，并表达台湾愿与美国等理念相近国家共同守护印太区域和平与稳定，阻止冒进及挑衅的行为。

然而，多德致词时根本没提中国大陆，也未藉此机会敦促北京停止对台施压；只有阿米塔吉谈到过往美国政府对台支持时，提及“有些政府加入了一些中国因素”，但可以保证拜登政府是非常单纯建立对台的强健支持。

这次拜登政府是以纪念台湾关系法签署生效四十二周年为名，派遣非官方代表团访台，多德、阿米塔吉都没忘致词时皆提及台湾关系法，多德说，台湾关系法的重要性日渐彰显，并称“现在是美台关系有史以来最强健牢固的时刻”；可是，蔡英文却没有讲到台湾关系法四十二周年。

倒是双方都乐见美国务院最近公布对台交往新准则，鼓励美台官员接触。问题来了，既然双边官员沟通管道畅通，为何此时非得请托无官职在身的多德跑一趟台湾？更令人好奇拜登有何重要讯息，需要七十多岁的挚友访台传达。用“非官方代表”强调官方接触的重要，也太矛盾了。

其实阿米塔吉等前官员也常访台，这次主要是因“拜登派人”，以及拜登与多德之间的友谊而引起广大关注；美台刻意安排、宣传这场秀，肯定有其用意。

几个可能意图，一是拜登进一步展现重视台海与区域安全；另一可能是两岸关系紧张，美方为避免误判，派人私下传达拜登政府的立场，确保台湾领导阶层完全理解美国高层对此事的想法；还有一个可能是，美国总统气候特使柯瑞此时访问上海，为免盟友与伙伴忧心拜登可能为寻求与中合作而妥协退让，因此派人现身支持台湾，让台湾安心。既能平衡两岸，也能谨守“一中原则”，区分官方与非官方接触。

无论如何，这是拜登政府上任以来，台美公开展现良好关系的大好机会；只可惜，十五日在总统府内的公开致词，双方各有脚本，在架好的舞台上，演出了一场并不精采的秀。