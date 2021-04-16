多德与克里都是拜登特使 孰轻孰重？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

拜登总统派遣他参院老同事多德（Chris Dodd）与克里（John Kerry）在14至16日分别访问台湾与中国大陆，究竟那一位更为重要与更具战略意涵？

前民主党籍联邦参议员多德率领的代表团被美国国务院定位为跨党派的“非正式的”（unofficial）访问团。其他团员还包括共和党籍前总统布希（George W. Bush）的副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）与民主党前总统奥巴马（Barrack Obama）的副国务卿史坦柏格 （James Strindberg）。

多德不但是拜登在参院的老同事，也在拜登当选后参与不少官员的提名会议，算是在拜登面前说得上话的人物。这次拜登派遣最好的朋友（single best friend）多德率团访问台湾算是给足了台湾面子。

他们此行将拜会台湾总统蔡英文与国安、外交高层官员，并带回我方针对大陆各种扰台措施与台湾进一步参与印太战略的构想。

阿米塔吉与史坦柏格与台湾蓝绿政治人物与学界都非常熟稔，可说都是“台湾的老朋友”。这次来台访问的代表团有他们两位老手参与，美台双方的互动交流将可望出现一些耀眼的火花。

然而，外行看热闹，内行看门道，多德率领的代表团此行固有可观之处，但毕竟有其局限。首先，多德与拜登的关系的确不同凡响，但同为拜登同事的克里却曾担任奥巴马的国务卿，彰显两个代表团的位阶高下有别。

其次，克里不仅做过高官，而且还是拜登总统特别重视的气候变迁议题上负责对外谈判的特使。易言之，他是国务院内有职务与任务在身的现任官员。

最后，气候变迁是拜登政府非常重视的议题，并计划召开一个有四十个国家参加的联合国气候变迁大会（COP26）的视讯峰会。这次他派遣克里前往中国，主要是希望与中国建立气候变迁的合作模式。克里将在上海会见中国气候变迁事务特别代表解振华。如果美、中能在气候变迁议题上达成共识，即使双方仍在科技、贸易、数位货币、结算机制等许多领域高度竞争，但至少有机会找到一个共同的议题尝试合作。

由此观之，克里访问中国是一个可能开创美中新关系与牵动美中台关系的“未来之旅”。相对于多德访问台湾少至少在名义上是纪念拜登曾经连署通过的“台湾关系法”（Taiwan Relations Act） 42周年的“怀旧之旅”，孰轻孰重可说高下立判。

在知道多德14日访问台湾之后，大陆海事局当天一大早就急急忙忙宣布中方将在15至20日在台湾海峡举行实弹演习，针对性极强。国台办发言人马晓光并警告美国不要对台独势力发出错误讯息，好像多德访台一事极为严重。

惟从以上分析来看，北京实在大可不必对多德访台一事大惊小怪，而应对凯瑞的访中全力以赴，才是正办！

作者是淡江大学外交与国际关学系荣誉教授