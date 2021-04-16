美日峰会的台海议题令日方为难

来源：明报

日本首相菅义伟昨（15日）晚启程访美，将在美东时间的今日与美国总统拜登举行峰会，是拜登上任后首次与外国领袖面对面会谈，中国议题势成焦点。《金融时报》报道，美国促日本在会后的联合声明表达支持台湾，若最终属实，将是美日领袖自1969年来首次在联合声明提及台湾，但日方官员对此意见分歧，有声音担心进一步刺激北京。日本被指对拜登政府的对华取态左右为难，中国是日本最大出口市场，部分日本政商界领袖对公开对抗北京感忧虑，盼采取能在军事上抑制北京、同时不太影响对华贸易的政策。

菅义伟将是拜登上任后首名亲身会见的外国领袖，被指反映在拜登盼与盟友联手抗衡北京的策略下，美日同盟的重要性。《金融时报》引述4名消息人士称，美国希望在会后的联合声明提到台湾。美日领袖对上一次在联合声明提到台湾，已是1969年的时任日本首相佐藤荣作和美国总统尼克逊，当时美日均未与中国建交。

美日外长和防长上月举行“2+2”会谈后，在声明强调“台湾海峡和平稳定之重要”，白宫想加强这个信息，但两名消息人士透露，日本官员对菅义伟应否评论台湾问题出现分歧。部分人认为在早前的声明提到台湾已向中国传递信息，在首脑层面重复言论只会惹怒北京；另一方则认为日本须坚定与美国结盟。一名日本高级官员否认日方不愿在声明提及台湾。

有日本外务省官员向路透社称，尚未决定会后会否发表联合声明。一名美国高级官员就称，不希望日方发表任何他们并非完全同意的声明。菅义伟将逗留美国至周日，他启程前投书《华尔街日报》，未有直接提及中国，但称其行程展示美日“在建立自由与开放的印太地区方面的领导”。

菅义伟顾忌日企在华业务

华府智库布鲁金斯研究所的日本专家索利斯（Mireya Solis）推测，菅义伟很可能附和近期声明，若不跟随之前的措辞，或引起疑虑，又提到东京忧虑破坏数年前开始与中国建立的和解气氛。日本庆应义塾大学政治学教授中山俊宏认为，拜登选择先会见菅义伟有许多含义，包括与华竞争非常重要，而日本是这方面最佳伙伴，但亦意味日本需做更多。

美日对北京在太平洋地区的举动有共同担忧，包括中国军方和海警在钓鱼岛一带行动频繁，以及军机多次飞入台湾防空识别区等，但在谈论供应链等经济问题时相对困难。中国是日本最大的出口市场，虽然日本是去年10月在联合国支持发表联合声明谴责中国对待少数族裔方式的唯一亚洲国家，但未有加入就维吾尔族议题实施制裁。中国曾提出或对日本企业实行反制，中国官媒新华社上周二亦在社交网站反对日方介入涉疆、涉港等中国内政，警告“不要把手伸得太长”。菅义伟面对来自日本企业的压力，如创办服装品牌UNIQLO的日本首富柳井正有逾五分之一业务位于中国地区，亦曾表示中国对其扩展计划相当重要。

料涵朝鲜核武港疆人权问题

《产经新闻》提到，这次美日首脑峰会可能谈到的议题还包括朝鲜核武及诱拐日本人的问题、香港和新疆等地的人权问题、减低供应链对中国依赖、气候变化和疫情对策等。《读卖新闻》上周报道，美日有意在峰会宣布透过“日美战略能源伙伴关系”（JUSEP），加强支援发展中国家的能源基建，促进亚洲和非洲的脱碳目标，被指是抗衡中国“一带一路”倡议的影响。