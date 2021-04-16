把握改革时机　改善香港警队形象

来源：香港01

01观点

根据香港保安局提交立法会财委会文件，投考警队人数逐年下降，由2018/19年度约1.7万人减至2020/21年度1万人，最新年度取录的592人中，15人为41岁或以上。另外，去年46名警员涉嫌干犯刑事罪行，当中33人属严重案件，数字是近三年新高。

影响市民投考警队意欲的因素可以众多，例如经济环境等。但数字在2019年起明显下跌，而2019年反修例示威涉及警员执法争议，社会若认为投考数字下跌因警队形象转差、警民关系恶劣，也是合理推测。

虽然反修例示威已过了一年多，但一些市民对警队的不满仍然存在。个中原因，相信在于他们未见到警队作出改革。正如我们过去指出，警方理应秉持专业、维护法纪，但在“七二一”这类事件中表现却令人失望。而目前的两层监警制度亦不足，去年高等法院便在一宗案件中裁定，现行投诉警察制度未能有效调查警方针对市民的不当行为。

社会改革气氛 有利修补撕裂

其实对警队的类似不满早已见于2016年旺角骚乱，惟随后社会不了了之，到三年后在反修例示威中再次爆发，而且程度更严重。如今随《港区国安法》的实施，街头示威已渐见平息，社会各界对经济及社会改革的呼声亦空前热烈。这在一定程度上已制造有利的环境，让当局提升执法专业水平及检讨监警机制。

自上世纪廉政公署成立后，香港警察长期被视为亚洲其中一支最杰出的纪律部队,但近年因为政治争议、社会冲突已屡成磨心，因执法表现而受批评。个别警员一旦犯事，亦因而为人所份外关注。这不是理想的情况。健康的社会需要健康的警民关系，在躁动及转型时期的香港，需要更专业的执法队伍。警队既可以内部检讨训练机制，提升纪律及执法水平；对外，当局亦可参考廉政公署，设立具独立调查权的投诉调查小组。若能革新进步，不但社会得益，警队本身也是受益者。