来源：中时电子报

作者：李正修

美国总统拜登果然是纵横国际政治数十年、也熟悉台海政治的外交老手，他派气候特使克里到中国大陆进行官方访问，同时以“总统好友访问团”的规格，派前参议员多德及两位前副国务卿来台，传达自己对美台互动及民主台湾的跨党派支持与承诺。

拜登此举表明与陆方是进行公务、与台方则是私人互动，既未逾越美国长年的“一个中国”政策，却也点出美国在维护台海和平的平衡者角色。大陆当然跳脚，批所谓“非官方”访问团只是骗人的幌子，除了向华府严正交涉，并决定即日起在台海进行军演，目的就是吓阻台独。

蔡英文接见访问团致词时表示，美方访问团来访不仅展现美国对台湾的支持，也是两国日益深化伙伴关系的证明。她还提到中共对台海的军事威胁及改变印太现状的意图，期盼美台能持续强化双边合作、守护区域稳定。多德则重申美国对台承诺，强调拜登政府“会协助台湾拓展国际空间、支持台湾积极投入自我防卫，也会寻求进一步深化美台之间的经济联系”。

多德是《台湾关系法》的参与者之一，随行的两位资深外交官亦涉入台海事务甚深，拜登请托他们来台确实带有重大的政治意义。更重要的是，在国务卿布林肯才刚公布新的《对台交往准则》之后，拜登即派未具官方身份、但资历相当完整的退休官员来台，很难说没有其他政治任务。

诚如熟悉两岸事务的前美国在台协会理事主席卜睿哲所言，“此行可能主要是让台湾安心，让台方清楚理解美国新政府政策立场，双方可能也有私下传递讯息机会。”

很明显，美国已经放宽美国官员访台的限制，这次却由非官职的拜登好友带团访台，就是让北京了解，拜登政府不会跟前朝一样拿台湾当刺激大陆的筹码，也不愿在台海议题上与大陆正面冲撞。不过，此安排代表美国在台美陆三边互动上有绝对主导权，倘若陆方不愿配合降低对台威胁，美国可以适度祭出“惩罚”，像是批准极具政治意涵的美台官员互访或更多对台军售项目等。

面对日益热络的台美往来，北京该当自省，过去对台的文攻武吓是否获得其预计效果，还是适得其反？众人皆知大陆反对台独的立场，但如果将台湾的对外关系都无限上纲到有分裂两岸的政治意图，恐怕得不到多数台湾民众的好感。

台湾固然不能因畏惧大陆而放弃与美国深化实质互动的任何机会，毕竟这是台湾面对大陆的安全后盾，但在瞬息万变的印太区域情势下，现在看似意气风发的蔡政府更应谨慎因应，不该将美国对台湾的防卫承诺当成万灵丹，却怠忽自己本该降低两岸冲突、减少彼此误判的责任。

当务之急，蔡政府应设法让台湾从中美赛局抽身，至少不让自己成为两强龃龉的藉口，才不会让台湾深陷泥淖。拜登政府鼓励两岸多多对话，就是希望少些政治口水，不要加深彼此敌意，以免让美国为难。

别忘了，多德可能会传递一些政治讯息，但也可能带来拜登政府希望民进党自我克制的提醒，蔡政府该务实面对美方两手策略的真意。

（作者为国家政策研究基金会副研究员）