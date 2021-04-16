拜登的两手 蔡英文的僵硬

来源：中时电子报

作者：吕志翔

拜登总统指派“最好的朋友”、前参议员多德等访问台湾；同时拜登钦点的“气候特使”、前国务卿克里正在大陆。两个访问的性质及意义迥异，但充分反映出拜登希望“台北与北京都高兴”的“两手策略”；他的全方位战略思维，弹性作法却也暴露了民进党对外关系的空洞、僵硬一面。

拜登就任后面对的是特朗普留下的外交残局，他承袭了强硬中国路线，但强调“实力地位”、“多边主义”、“强化盟邦及伙伴关系”，在激烈战略竞争中，美中虽因新疆、香港及台湾等议题剑拔弩张，但拜登政府仍然保持了双方合作空间。

共和党反对美国与中共在气候变迁议题上合作，更认为克里的上海之行是对中共让步，藉着多德访台，拜登向国内保守派展现坚定反共立场，对台湾重申对双边关系的承诺。

多德固然是拜登“民间挚友”，但在美国外交圈影响力有限，克里不但是前任国务卿，更具有特使身份，两者地位不同。多德的访问具有高度宣示、象征意义，而克里大陆之行在安排4月底的“全球领袖气候高峰会议”，以及巴黎气候公约的第26届“缔约方会议”，对人类共同对抗气候变迁将有实质影响。

多德与克里的访问性质不同，但应证了对外关系仰赖“实力地位”的通则，反映在现实就是，蔡英文总统接见多德时表示希望尽速重启台美TIFA对话，而非开启双边贸易协定（BTA）谈判，另外，在国际主流投入对抗气候变迁之际，台湾更形无足轻重。