多德访台邱国正赴闭门会谈？台官方说法出现三版本

美国前联邦参议员多德率团访台，台湾总统蔡英文前天在总统府内接见，国防部长邱国正还因此向立法院请假入府，但邱国正是否参加“闭门会谈”，官方至少出现三种版本，宛如罗生门。

多德访问团前天入府拜会蔡英文，根据总统府公布的陪同官员名单，邱国正并未列名其中，但蔡英文当晚在官邸晚宴的照片，邱国正却是宾客之一。据指出，美参访团前天晋见蔡英文时，另有一场“不公开会谈”，邱国正极可能参与这场会谈；会谈形式和内容，至今无法获得官方证实。

总统府发言人张惇涵昨天表示，邱国正出席前天官邸晚宴，因为台美双方有谈及区域局势，所以有邱在场，是很合理的事情。

张惇涵也说，美参访团前天是由外交部长吴釗燮陪同，前来总统府晋见蔡英文，国安会秘书长顾立雄也在座，当时邱国正并未与会；至于美参访团正式晋见前，有无与邱国正会谈，“府方不会有任何说明”。

事实上，立法院国防外交委员会前天也邀请邱国正备询，但邱向立院请假。国防部副部长张哲平当时答询时证实，邱国正陪同蔡英文接见代表拜登总统的美国友人访团。知情立委说，邱国正请假的书面事由是参加“专案会议”，正是前往总统府参加与美国特使团的会谈，立法院因此准假。

多德参访团昨天离台后，外交部也发布新闻稿指出，“多德等人曾晋见总统蔡英文，拜会行政院长苏贞昌、国防部长邱国正，并接受外交部长吴釗燮午宴与蔡总统晚宴”。

对于邱国正行程，官方至少有三种版本，总统府不愿说明、国防部证实邱陪同总统参访、外交部则称美方曾拜会邱。

国民党立委吴斯怀昨质疑，国防部长参与会谈，就两岸情势交换意见，原本并没什么，但府方却遮遮掩掩，反坐实此次多德访问团来台，与府方互动是否有不可告人之事？

吴斯怀指出，美方两位随行成员是前副国务卿阿米塔吉、史坦柏格，两人卸任后跟美方智库、军火公司有密切关系，他合理质疑两人是否为美国军火商来台当说客？多德访问团不提大陆威胁、不谈大陆军机扰台问题，却不断重申台湾关系法，表示美国会提供台湾必要协助，暗指军售问题；他更大胆推测，蔡接见访问团触及议题恐超乎军售，多德甚至可能代表拜登提醒蔡政府美陆台互动红线所在，要蔡不要去碰触。

国民党文传会副主委郑照新说，邱国正有向立法院备询义务，若有与美访团会谈，也有义务向立院说明，就算事涉机密，也可以秘密会议方式进行，不应让此事成为罗生门，增加不必要的揣测。

外传多德此行是要卖台湾武器，立委林为洲说，当然有可能，另外可能也跟最近两岸不平静有关，美方此行必会触及军事议题。