多德率团访台 表面挺台 私下说重话？

美国前联邦参议员多德率团赴台访问后，随即离去；如究其实，此团最值得注意的重量级成员，无疑是两位前副国务卿；多德本人最多算是一个政治伞盖，提供政治上的光度而已。

两位前副国务卿，阿米塔吉是共和党籍布什总统任内；另一位史坦伯格则是民主党奥巴马总统时的；刻意凸显此代表团有两党共识之意；但真正重要的是，都有处理台海危机经验。

史坦伯格早在克林顿第二任期后，也就是1996年3月台海危机后，就曾出任国家安全副顾问，专司与当时台方国安会秘书长丁懋时就台海安全行对话，尤其是1999年李登辉提“特殊两国论”后，更曾参与协调。阿米塔吉则是较晚近，并曾就陈水扁时躁进台独，提强烈批判。

了解此背景，看看当前台海形势。再加上阿米塔吉所说“中国因素”，大致可了解此团真正用意，不外乎是某种程度“真相调查”，了解蔡政府的真实意图；相当程度警告、要求蔡政府自我收敛勿触红线，也属必然。因为北京对美政策已将台湾议题列第一优先，美方压力极大；当然更希望从台北情报了解中共对台想法与形势。

其实，拜登上台迄今，对台政策可看出原则是：“官方但非正式”。从最近一连串更改交往原则，可公开到对方办公处所（双橡园／国务院）洽公，却又不支持台湾加入以国家为单位的国际组织，且不得参加国庆酒会等；换言之，是从特朗普时代无法无天，重回到较接近“台湾关系法”架构。

这是承认“台湾当局”为台湾合理统治者，但并不支持这个政府是能代表国家的政府，不支持台湾为“独立国家”。这在相当程度上，当然还是吃台湾豆腐，宣称台湾是民主的，但独立台湾国那就只能“再说”了。

在这样架构下，而加上拜登政府一心想要回到传统外交方式；所以可预期会看到，公开场合中，双方官员会用美丽的术语；但其实，若涉及真正国家利益时，恐怕就是私下说重话，严厉警告了。多德此行若是按此模式办事，也没有什么好令人惊讶的。

真正问题是，当美国已不再愿为蔡政府若干政策背书，但蔡政府内鹰派仍不愿放手时，美国的相关政策会出现什么变化，就会让人担心了。毕竟，陈水扁时代美国对台的作法殷鉴未远。

作者：孙闻诗，台湾资深媒体工作者

