拜登玩战术平衡 两岸走钢索

美国总统拜登派遣他的老友、美前参议员多德（Chris Dodd）访台；与此同时，美国气候变迁特使、前国务卿克里（John Kerry）也奉命到了上海。这场“基辛格式”的权力平衡游戏，加上最近美国国内又针对“战略模糊”与“战略清晰”进行政策辩论，看得大家眼花撩乱。

我认为，拜登政府的两岸政策仍未定型，但看来似乎是朝“战略清晰”、“战术模糊”的方向走。“战略清晰”是基于拜登对中共的战略定位，美国国务卿布林肯强调，中国大陆已对美构成“最重大的挑战”；美国国家情报总监（DNI）海恩斯（Avril Haines）办公室于本月13日发表年度报告，则将中国大陆列为对美威胁“清单”首位，排名在后的是俄罗斯、伊朗及朝鲜。报告强调，“中国越来越成为一个势均力敌的竞争对手，在多项领域，尤其是经济、军事和技术方面挑战美国，并已在推动改变全球规则。”因此，为了避免“中国崛起”转化为“中国威胁”，笔者认为美国对中共采取的“遏制战略”是相当明确的。

美国前总统奥巴马在其回忆录《应许之地》（A Promised Land）书中揭露，美国人已建立“必须对中国大陆动手”的共识，而对付中国大陆的工具，就是长久维持美国霸权的“三个法宝”：美元、科技和军队。虽然大陆今日的综合国力大幅成长，不再是昔日的吴下阿蒙；但不可否认，美国目前仍掌握上述三项优势条件。美国要尽速对中共采取行动，缺少的就是“师出有名”。

“台独”是一个假议题，大陆警告民进党政府以“切香肠”式的手法“倚美谋独”。笔者认为，讲“谋独”是藉口，“倚美”才是关注所在。大陆应该理解，美国不会为“台独”而战，但也不会坐视台湾落入大陆手中。所谓台美“共享民主价值”一说，不会构成美国军事介入台海战争的理由；但若美国的地缘政治利益遭到挑战，华盛顿就会以区域安全为由，自认取得出兵台海的“正当性”。

而一旦台海发生战事，大陆是否做好了准备？如上所述，大陆面对的敌人，可能不会只有台湾；大陆虽具“战狼”之勇，也必须要有足够的能力应付“群狼”之攻。拜登政府目前对外政策的主轴，就是恢复美国与盟友的紧密关系，并努力将中共塑造为共同的假想敌。明显的是，日本虽是美国在区域内最坚强的盟友，但中国大陆是日本的最大贸易伙伴，日本担心恐因抗陆而影响经济利益。仅管如此，据英国《金融时报》报道，华府曾敦促日本在即将举行的美日峰会后，能够发表一份提及台湾的联合声明。

面对冠病疫情对国际政经情势造成的影响，尤其为了收拾特朗普执政4年为美国内政留下的“烂摊子”，拜登刻意在对大陆的行动保留灵活运用空间，这就是所谓的“战术模糊”。拜登强调以“一个中国政策”和“三项联合公报”，处理与大陆的关系；另以《台湾关系法》和“六项保证”，处理与台湾的关系。目的就是在“灰色地带”游走，除让民进党放弃“台独”幻想外，也希望避免此刻与大陆全面军事摊牌。

两岸走在台美关系和中美关系的钢索上，稍不留意就会出现“失衡”状态，也让美国在这场台美陆三方的赛局中，站在“球员兼裁判”的战略高地。

大陆对台政策历经“寄希望于国民党当局”、“寄希望于台湾统治当局”，到“更寄希望于台湾人民”。然而，大陆因民进党紧抱《台独党纲》、蔡政府拒绝“九二共识”，将民进党视为拒绝往来户，并关闭两岸对话协商的大门；国民党内对“九二共识”有不同认知，也使国共关系每况愈下。日前大陆国台办发言人针对国民党说的一些话，让国民党主其事者不得不在第一时间做出回应，但感觉像是“话不投机半句多”。

近期大陆从海、空二路升高对台军事施压，仅管其中有与美方竞相“秀肌肉”的意味，但也引发台湾民众的不满，并形成两岸民意对撞的恶性循环。两岸目前已面临战争与和平的选择，如何避战趋和？这是两岸人民给两岸执政当局的一个问卷。

（作者：赵春山，台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）