中法德气候峰会率先登场 拜登40国峰会能领导谁？

作者：纪澜

中国国家主席习近平4月16日在北京出席中法德领导人气候视频峰会。此次峰会的安排时间上非常之微妙。峰会前一天，北京才发布了此次视频峰会的消息。

美国总统拜登4月22日至23日将召集全球40国领导人召开气候视频峰会。在美国主导的气候峰会前一周，中法德气候峰先登场，显然是有意为之。

并且，中法德领导人气候视频峰会举行期间，美国总统气候变化特使克里正在访华，此行的一个目的便是促成习近平参加拜登主导的视频峰会。与积极出席中法德领导人视频峰会不同，习近平目前尚未接受拜登的参会邀请。中国对法德和美国态度的不同非常之鲜明。

中法德的这种安排有着给拜登下马威之意。

拜登举办气候峰会，对内是兑现自己的竞选承诺，对外，是藉此展现美国的全球号召力和领导力。特朗普政府时期退出巴黎气候协议的单边行动损伤了美国的国际形象，也让外界怀疑美国对全球的影响力。拜登执政后便召开这样的峰会，尤其是能让中俄欧印等大国领导人参加，更能彰显自己在全球气候变化治理上的领导力。

对中国来説，拜登上台后依旧是以强硬的姿态对待中国，中美仍未走出特朗普时期的低谷。并且，中国认为自己是大国，可以“平视这个世界了”，是否为拜登“捧场”自然要拿捏一番。中国先与法德召开峰会是一种姿态，传递出的信息是，气候峰会不是只有美国能召开，也不是美国想召开，各国便能“召之即来”。

法德虽表现出了与美国修复关系的意愿，但它们也不甘于完全配合美国。在过去几年里，法德在气候问题上比较积极，尤其是法国，比如2020年，法国与联合国等召开了气候雄心峰会。按照中国外交部的説法，此次习近平参会是应法国总统马克龙邀请，法国主导的意思不言自明。气候变化已经成为各国展现全球治理能力的议题，更能体现大国形象。寻求“战略自主”的法国和德国在面对美国时，也会借相关议题展现自己的独立性。

拜登正在宣示“美国回来了”，但中法德另外举办一场视频峰会释放出的信号非常明确，美国不再是那个唯一，至少美国在气候变化问题上的绝对领导力已经不复以往，中法德同样也是有着全球影响力的国家。美国已经没有资格再在这样的议题上领导中法德。