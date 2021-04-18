被美牵着走 日媒指日本对华战略准备不足

来源：联合新闻网

对于将台湾写进美日领袖会谈联合声明，日本媒体说，日本抵抗到最一刻。有日本官员认为，这份声明势必招来中国的经济报复，忧心“尖阁诸岛”周边情势升高，或在中国境内的日本人有被逮捕成“人质”的风险。

美日领袖会谈事后联合声明提到：“强调台湾海峡和平稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸议题。”这是相隔五十二年来，美日首脑再次将台湾写进联合声明。十七日清晨日本主流媒体的网络新闻，皆以“明确写入台湾”为头条要闻。

安倍政府时代曾兼任国家安全保障局长的兼原信克指出，这场峰会，美国要的是日本“拿出诚意来”，对日本释出的讯息是：台海议题“（也）是你的问题”。若台湾海峡情势紧迫，美国从本土驰援不及，须得到同盟国日本的支援。

今年三月美、日国防部长与外交部长的“二加二”会谈后，已公开点名批判中国不守国际秩序，确认台湾海峡和平安定的重要性。但日本官员告诉日媒，“首脑声明的份量不同”，对触及台湾问题十分不安。声明拍板前，日本还在抵抗，最后被美国强势主导。

日媒指出，两国在整体结论上调性一致，各别议题则有明显的“温度落差”，立场不同，比如台湾议题。美方对这次的成果“不算满意”，认为日本缺乏台海情势的危机感，应在声明里更强调台湾问题。

美国官员告诉日媒，日本政府顾虑对中国的经济依存很狡猾，“有点不平等”。但从日本的角度，美国有经济实力触怒中国，日本的经济结构不同，这对日本又何尝是公平的要求。有日官员叹，“日本在实质上已被卷入美中竞争”。

兼原信克指出，中国是日本重要的邻国，菅义伟一定想避免做出具体承诺，以建立与拜登的情谊优先。但是印太在未来二、三十年都将是外交热区，“日本再怎么闪避，总有一天要给出答案”。

政治评论员田崎史郎说，日本在书面声明及记者会的发言是展示“共同抗中”的立场，重点是“两人在私下会晤的时候，说出了什么真心话”。田崎认为，日本政府不该只是听美国的指示，要从自身国家利益来对应。

朝日新闻指出，菅义伟自认抢到“访美第一棒”是外交胜利，不过在对中策略上让人有准备不足的感觉。声明提及台湾，势必引燃中方的反弹，对抗可能的军事威胁、经济报复，菅政府似乎没有跨部会拟好战略。其实现在对美、对中，日本的战略价值都提高了。

日本外务省有官员说，“在拜登外交启动前，日本应该抢先拟定对中战略，主导对美、对中的外交”。很可惜这四个月以来，菅义伟都是被动而为。