美日峰会：建构“核心伙伴”、应对中国

来源：联合新闻网

作者：杨永明

拜登与日本首相菅义伟首次会谈备受瞩目，特别是应对中国大陆的挑战，众所关切的台海安全也端上台面。

这次峰会除强调美日安保及双边关系重要外，并在全球议题、印太战略、中国挑战及台海和平提出关切。

首先，全球议题有三项：一是在气候变迁合作，双方承诺二○五○年达成碳中和目标；二是在科技发展与管制合作，建构安全5Ｇ网络、强化科技产业链管制、共同研究关键科技等；三是成立“CORE核心伙伴”关系，强化在气候、科技与卫生安全的合作关系。

第二、印太战略：强调美日安保是维护自由开放印太地区的重要机制，认为朝鲜也是影响印太安全重要议题。双方将增加疫苗生产，并协助印太地区疫苗注射。

第三、中国挑战：提到共同应对中国挑战，反对试图以武力或胁迫手段改变东海与南中国海现状，提到钓鱼岛是在美日安保范围内；也提到中国人权，及新疆与香港问题。此外，科技产业链管制也是针对中国，拜登强调必须避免专制国家掌控。

第四、台海和平：共同声明提及“强调台湾海峡和平与稳定的重要性，并鼓励两岸问题的和平解决”。

综上，除气候变迁与朝鲜问题外，其实都是与中国挑战有关，很显然拜登希望日本能在抗中议题上联手，支持美国在印太政策与作为，因为美日同盟是关键支柱。

媒体较注重的台海议题，虽然文字不多，却有两重大意涵。一这是冷战结束以来美日领袖会谈首次提及台湾，强调台海和平稳定重要性，表达两国明确态度。二是声明提到“鼓励两岸问题和平解决”，上个月美日二加二会议声明并没有此句，代表美日两国不仅重视台海现状和平，更希望两岸问题以和平方式解决。

值得注意的是，虽然声明有台海和平文字，但在会后记者会，拜登和菅义伟致词中，都没有提到台湾和新疆，随后记者讯问，菅义伟才作简短回答。可见美日领袖都了解议题的敏感性，有点刻意处理。

会前，针对日本是否会对台海表态，日本媒体形容为“踏绘”，意指江户时期要求基督徒踏踩基督圣像证明非基督徒，后指突破禁忌关卡之举；对台湾议题日本长久维持“七二体制”，即断交后维持民间关系，对台政治与安全议题尽可能回避；因此，这次共同声明提及台海和平议题，可谓类似“踏绘”般突破对台政策禁忌。

另外，这次会谈提“美日CORE核心伙伴关系”，是希望美日进入新合作关系，成为对抗中国的关键基石。显然拜登希望看到日本在气候变迁、科技发展与管制、印太秩序等合作，共同应对中国挑战。

然而，当霸权需要与盟国强化合作关系时，代表着霸权力量减弱，此时盟国将分享权力，霸权政策也受到盟国利益影响与牵制。因此，日本印太利益考量会影响美日伙伴关系，面临亚洲经济整合及日中经济，日本未必是以前言听计从小弟，东京拒绝参与制裁新疆官员即是一例。

毕竟，中国是日最大出口国，内阁上个月也批准参与ＲＣＥＰ，预计明年上路会带动亚洲经济整合；在美国老大哥和第一贸易伙伴间，日本须保持微妙自处之道。

最后，美日也仅以一句话谴责缅甸军政府暴力行为，如此而已！

作者为国安会前副秘书长、“台日关系史（1945-2020）”共同作者