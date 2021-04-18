拜登代表两岸行 一中一台放台面

来源：明报

明报社评

美国总统拜登上周同时派出代表团出访大陆和台湾，一边是总统气候问题特使克里（John Kerry）前往上海，一边是总统密友前参议员多德（Chris Dodd）率领的“非官方代表团”赴台湾。对于两团的使命，外间的分析林林总总，“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，但有一点毋庸置疑，拜登政府在玩两岸平衡战略，而美国的所谓“一中政策”已经变成了明目张胆的“一中一台”政策。

克里上海行低调

多德台湾行张扬

克里访华，主要目的是与中国气候变化事务特使解振华会谈，商讨中美气候变化合作、11月在英国举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）等议题。由于拜登政府将气候变化议题列为中美可以合作的领域之一，而自2019年7月特朗普政府的财长梅努钦、贸易代表莱特希泽到上海，与中国副总理刘鹤进行中美贸谈之后，克里是时隔20多个月后访华的最高级美国官员，亦是拜登上台后首名访华的美方高官，因此，有舆论将他此行解读为中美关系缓和的契机，加上克里曾任奥巴马政府的国务卿，与中方官员熟稔，认为他此行意义不限于气候变化议题。

不过，可能正是担心外界有此联想，克里启程前就声明，在寻求同中方达成气候变化合作的过程中，美国不会在经贸、人权等问题上妥协。据报克里此行，除希望国家主席习近平出席本周拜登主持的“全球气候峰会”外，还带着问责清单，希望中国作出更多承诺，停建燃煤发电厂，并停止为海外煤炭企业提供融资。中方对克里此行也极尽低调，其行程由生态环境部而非外交部发布；中方的立场正如副总理韩正与克里视像会面时所言，中国才是“全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者”，应对气候变化，应遵循“共同但有区别的责任原则”，暗示美国应负起更多责任。就在克里访华期间，习近平上周五先与法国总统马克龙、德国总理默克尔举行了三国气候峰会，抢了拜登气候峰会的风头。对拜登的峰会邀请，中方迄今只称收到邀请，并未确定与会。内地专家也表示，中国不会做美国气候变化运动的“随从”。

与克里上海行的低调对照鲜明的是，在台湾，多德率领的包括小布殊和奥巴马政府的两名前副国务卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）在内的非官方代表团，会见了总统蔡英文等高官，活动高调张扬。外界对拜登派出此代表团的用意，也是众说纷纭。

一种说法是，拜登此时派挚友多德访台，是为平衡克里访沪，释除盟友与伙伴忧心美方为寻求与北京合作而妥协退让的担心，让被视为在美国大选中押错宝的台湾安心。也有说法认为，该代表团访台，是替拜登传话，而透过总统密友带话，而非透过现有官式管道传话，显然要确保台湾高层理解拜登的用意。在会面时，尽管蔡致辞批评北京频繁派遣军舰及军机在周边海空域进行军事活动，但多德致辞时只字未提大陆对台军事威胁，只是强调美台关系处于“史上最强健牢固的时期”。阿米蒂奇在致辞时更称，和过往一些美国政府藉支持台湾去惹恼北京的做法不同，拜登政府只是“非常单纯地想表达对台湾民主的支持”。

平行发展两岸关系

台海和平危如累卵

这显示，与特朗普政府打“台湾牌”纯为牵制中国略有不同的是，拜登政府更倾向于平行发展与北京和台北的关系，即所谓“一中一台”的政策。其实，从中美甫建交美方即推出《与台湾关系法》起，美国的两岸政策就在向“一中一台”方向发展。列根时代的对台“六项保证”，包括对台售武不与北京磋商、不做两岸调解人、不逼台湾与大陆谈判等，令“一中一台”政策框架初现。现在，美方所称的“一中”政策，就包含了“中美三个联合公报”、《与台湾关系法》及“六项保证”，与北京的“一中原则”可谓大相径庭。

自拜登政府上台以来，美方与台湾的交往有增无减。美国国务卿布林肯等高官曾公开表示，对台湾的支持坚若磐石。日前，美国国务院还发布与台湾交往的新准则，放宽了与台湾交往的限制。在美国朝野，愈来愈多的声音呼吁，美国应该改变在台海发生冲突时美军是否采取行动的“战略模糊”政策，布林肯近日也公开警告，任何人藉由武力改变“西太平洋现状”，将铸成大错。

对于美方的平衡战略，中国外交部发言人赵立坚曾经表示，中美在具体领域的合作不是“温室里的花朵”，必然与整体的中美关系息息相关。不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。对于美台强化关系的举动，北京则以加强对台湾的军事压力来回应，就在多德率团抵台当日，解放军宣布在台湾海峡南端的南澎列岛展开实弹军演，台海的和平并不因美国的平衡战略而得以维护，反而危如累卵。