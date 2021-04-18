菅义伟对华态度为何趋于强硬？

来源：明报

日本向来避免在外交层面触及台海问题，但继美日上月“2+2”会谈声明强调“台湾海峡和平稳定之重要”后，今次美日峰会声明再次提到台海字眼，专家相信东京固然是受华府压力影响，但菅义伟本人同意此举亦可能考虑到有助阻止国内支持度进一步下滑。

峰会前夕，《金融时报》引述日方消息人士，表示日本政府内部对会后声明应否提及台海存在分歧，但声明最终仍有提及。日本早稻田大学国际教养学部副教授张望估计，这应是美方对日方的要求，美方意图进一步利用美日同盟威慑中国，但他强调日本作为美日同盟的前沿国家和靠近中国的东亚岛国，安全考量和经济利益对其同等重要，估计未来会意图拿捏个中平衡。

台湾问题积极 毕杰志：欲脱安倍阴影

但日方也有对华态度转趋强硬的诱因。张望指出，钓鱼岛和中国《海警法》的问题令国内对华舆论和对华威胁认知自去年以来不断恶化，菅义伟目前采取相对较强硬的对华政策，跟其政府抗疫不力而低迷的国内支持率有关，“（菅政府）意图通过外交成绩来防止内阁支持率进一步下滑”。

曾任岭南大学政治学系系主任的日本事务专家毕杰志（Brian Bridges）称，低民望的菅义伟欲摆脱其前任安倍晋三的阴影，但如果只重申同盟强度也许不够新鲜，故在台湾问题上更为积极主动——尤其是中方本身更积极派出船舰和军机到台海之际，此举会是菅义伟“展示对地区安全作出个人贡献的好方法”。

张望：正讨论倘台海爆战事角色

日本传媒曾引消息，指美日防长会谈时讨论到一旦北京攻台，日美将“紧密合作”，日本防卫省则在研究如何动用《安保法》支援美军应对台湾危机。《产经新闻》前日报道再称，日本政府内部有人提案，海上自卫队舰艇将来可通过台湾海峡，与以美国为主的国家一同对中国施压——报道提到日方迄今担忧中国海军或中国海警船会在钓鱼岛海域加强挑衅，因此未曾容许海上自卫队通过台海。

对此张望认为，日本在台海有事时直接卷入战事的可能性不大，但根据1997年和2015年的新《日美防卫合作指针》，自卫队有义务对美军实施后方支援和基地提供。他形容日本外交界内部目前对台湾局势颇有危机感，正在讨论万一日本卷入中美在台海的战事，是否需要启动正式的防卫出动措施，及需要对美军支援到何种程度。