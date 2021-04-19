从克里访华看政治话语：谁是“中国人民的老朋友”？

来源：香港01

作者：黄治金

美国前国务卿、白宫气候问题特使克里（John Kerry）4月14日至16日访问上海，成为拜登政府官员访华第一人。作为一位中国民众熟知且和现任中国外交官打过交道的老熟人，克里此行的主要目的就是寻求在气候问题上同中国的合作。在中美紧张关系尚未缓和、多领域持续对抗之际，克里此访算是一种“缓冲”。

那么，考虑到他在奥巴马执政后期中美竞合关系中担任主要角色，尤其是他担任国会参议员期间的对华立场，以及此次想要通过气候谈判树立的历史地位，克里算不算是，或者说会不会是中国政府以前常讲的“中国人民的老朋友”呢？

在中国政治话语当中，“中国人民的老朋友”算是一种很高的评价，专指那些就对华友好并在沟通中国与外界方面做出积极贡献的个人。他们横跨政商及文化和体育各界，包括前任或现任外国元首和首脑、政府要员、知名国际组织负责人和记者等等。

在美国，被中国政府称为“中国人民的老朋友”的美国人包括前任总统、国务卿和国安顾问以及部分亲华的国会议员以及在华专家。比如，前总统尼克逊（Richard Nixon）、福特（Gerald Ford）、卡特（Jimmy Carter）、老布殊（George H. W. Bush）和克林顿（Bill Clinton）、前国务卿基辛格（Henry Kissinger）、黑格（Alexander Haig）和奥尔布赖特（Madeleine Albright）、微软公司创始人比尔盖茨（Bill Gates）以及年初故去的傅高义等。

他们之所以被中国政府和官媒称为“中国人民的老朋友”，就是因为他们在中美建交和关系发展过程中扮演了积极角色。进入21世纪，除了这些已确认的“老朋友”以外，中国政府在界定新的“老朋友”方面次数有所减少。

其实，中美建交后的40年里，双方的确是在“交朋友”。这是交朋友的一个过程，也是中国和平持续崛起的过程。按照贡献值，前总统小布殊（George W. Bush）也配得上这一称谓，尤其是他在任内争取中国合作反恐、最后排除万难出席北京奥运会，给中国民众留下了积极的印象。只是这个称呼也要有一定的时间跨度和历史底蕴。这样的话，奥巴马及其同期幕僚克里等人并没有被界定为“老朋友”。

但是，回顾本世纪初20年来的中美关系发展，克里应该是最近一位、或者最有可能担得起“中国人民的老朋友”称谓的美国人。

从美国国内看，克里的官阶虽然比美国务卿布林肯（Antony Blinken）低，但政治资格却比布林肯高。布林肯曾是克里担任国务卿时的副手。而且，克里资质和拜登相当。克里只比拜登小一岁，曾是小布殊的竞选对手、民主党总统提名人，担任过国务卿和参议院外委会主席，和拜登共事多年，算得上拜登的政治盟友。担任气候特使后，克里被拜登赋予特殊的权力地位，属于内阁级官员，也是国安会成员。

在国际层面，在奥巴马的主导下，克里担任国务卿期间也一直积极强调中国角色，和中国外交官交情深厚。无论是巴黎气候协定谈判，还是伊朗核全面协议谈判，包括化解敍利亚化武危机，克里都非常重视和中国的合作。此次挑起气候问题谈判的大任，克里也希望能够藉助在中国的人脉，提出一些要求，寻找合作空间。而且，气候问题谈判将是一个漫长的过程，如果克里能够发挥积极角色，完全有可能树立自己的历史地位。

就对华关系而言，在国会期间，克里曾支持给予中国最惠国待遇。担任国务卿期间，克里也主张强化同中国的双边及多边合作。2014年，他曾在约翰霍普金斯大学演讲时同意驻美大使崔天凯将中美关系形容为最重要、最敏感、最全面、最复杂和最具挑战性，在此基础上，他又强调中美关系是世界上最重要（most consequential）的双边关系，极大决定了21世纪的重塑。

他此次访问上海的目的就是和中国气候问题特使谢振华举行会晤，也与中共中央政治局常委、国务院副总理韩正举行了视像会面，和中国寻找共识，为接下来美国主导的气候问题峰会做准备。这体现了拜登之前所说的“在可以合作的领域开展合作”。但在推出基建和加税举措后才派克里出访，拜登也是有意将气候变化议题也和内政议题相掛钩。所以，出于服务国内政治的需要，克里强调，自己不会向北京让步，而且要让北京承担责任（make accountable）。

这也符合当前拜登政府的对华强硬姿态。随着中美博弈环境和性质的变化，美国谁对中国更强硬，谁就会在国内博得舆论好评和优势地位。从奥巴马民主党政府调整战略、围堵中国的行为，到右翼特朗普政府时期升级对抗，再到拜登政府开展全面对抗，中美很难再像过去那样以合作伙伴或朋友的方式开展接触。

可以说，克里是最后一位见证和主导中美良好“竞合关系”的美国政界人物。在他离任国务卿以后，对华友好不再是主题，中美竞合关系也不复存在，两国关系包含对抗、敌对、极端竞争和有限合作。现在，克里以气候特使的身份和中国接触，就是开展这种有限合作。虽然克里和中国达成协议的可能性很低，但他算是中国政府和拜登政府打交道时的一个突破方向，或者一位积极的外交对象。

所以，即便克里称得上中国的“老朋友”，北京也不太可能这样讲，因为对美博弈性质和应对策略早已发生了大的变化。

