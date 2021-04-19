两岸对美日峰会应有的态度

来源：中国时报社论

相隔52年，美日领导人峰会的《联合声明》再提台湾，美国总统拜登与日本首相菅义伟共同强调“台海和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题”，东亚战略情势将更复杂。

中美之间越来越接近“修昔底德陷阱”的剧情，新兴强权实力一旦接近现有霸主，双方必然产生角力，决定相互的权力位阶。中美对抗是现在进行式，但双方显然都在努力，避免把“角力”提升到战争的程度。

“多边”、“结盟”是拜登与特朗普最大的不同。对中国大陆来说，拜登是个更棘手，但也是更好的对手，因为拜登做的每一个行为，都是为了极大化美国的国家利益，这代表他是“可预测”的，不会做出没有意义的碰撞。

以台湾议题为例，虽然拜登运用多边体系强化了对台湾的安全保证，但也严守美国的“一中政策”，注意到官方与非官方的界线，这表示拜登尊重中国的核心利益，要与中国激烈竞争，而不是全面冲突。

东升西降、美中对抗，不是一个问题，而是一个状态。民进党认为美中对抗对台有利，忽略了中国从美国的“伙伴”晋升成“对手”的根本原因，正是中国逐渐逼近美国，而不是变弱了，这对民进党与独派来说，并不是好消息。

当然，美国会尝试压制大陆，就像美国曾经尝试压制英国、压制苏联、压制日本，最后双方关系会回到一个平衡点，承认彼此的强权地位。

有评论者说，“中美必将一战，最可能的战场就是台湾”，言外之意是大陆必将武统台湾。如果北京想动武，应该是要不动声色，松懈台美心防，一举造成既定事实；怎么会是疾言厉色，深怕台湾越过台独红线？

可见，不但台湾要和平，中国大陆也要和平。“和平”符合东亚所有成员的利益，而破坏和平的主张将是“麻烦制造者”，这是民进党跟独派人士要铭记在心的。

民进党察觉到，只要不越过台独红线，就能暂时确保和平，于是“仇中摆中间，台独放两边”，完全站到美国这一边。那么，国民党呢？国民党主席江启臣不反中，知道等距关系符合台湾最大利益，不能全放在美国一个篮子里。中共把台湾视为核心利益，失去台湾就等于是失去执政的正当性，而美国充其量把台湾当作“伙伴”，两者之差別，不可以道里计。

今天台湾对美国有价值，台美友好；明天台湾变成一个麻烦，也很可能会被未来的美国总统讲出特朗普拋弃库德族的名言：“让他们打自己要打的仗，让他们自己打。”但江启臣依然不愿在两岸论述上表态，似乎已经假定台湾内部就是“亲美反中”，表态等同政治自杀，保送民进党的胜选。

政治人物不要低估人民的智慧，台湾人民当然知道美国的军事保证不可靠，当然知道东升西降，也当然感受得到大陆不想打台湾。

今天台湾的仇中氛围大部分是来自于“奇檬子”的不满。台湾人长期感受到大陆的文攻武吓，在国际社会遭受打压，自然形成对北京当局的不信任与敌意，这个情绪上的结，需要负责任的两岸政治人物各自来解开。

台湾看到北京文攻武吓的同时，也应该看到北京是不希望台湾越过红线而引发战端；看到“和平统一”中的“统一”，也应该看到“和平”，“和平”表示需经过台湾人民的同意，符合民主自由的原则。深一步思考可以发现，表面的敌意背后其实是避免战争的意涵。

北京也应该认知，中共是在中华民国政府领导下参与对日抗战，抗战胜利后台湾归还中华民国，并选出国大代表参加1946年制宪国民大会，而中共曾参加当年1月的制宪政治协商会议，却在1949年背叛中华民国。即使中共因内战胜利而取得代表“中国”的国际地位，却未取得在台湾的中华民国代表权；否定中华民国的存在，就斩断了台湾与“中国”的链接。

因此，与其强调“台湾是中国的一部分”，不如更中性地叙述“中国也是台湾的”，两岸都是中国的股东，共同拥有中国。统一不是回归，双方平等，没有谁统谁的问题。在开放的态度下处理好对台关系，对大陆2035年达到中等富裕国家的目标有利，对两岸心灵契合走向融一有利，对东亚国家也有利。