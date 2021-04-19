翘脚看辽宁舰、气候特使访华 中美关系“持久战”才刚开始

来源：香港01

作者：孙澜

如果说中美阿里斯加会谈是一场争夺话语权的外交火力试探，中美军舰隔海“同框”是基于军事上的“肌肉”展示，那么，美国总统气候问题特使的访华，则表明中美在一些领域存在合作空间。这是当前中美复杂关系的体现，是中美关系的一体两面。

应中方邀请，美国总统气候问题特使克里（John Kerry）于4月14日至17日访华。期间，中国气候变化事务特使解振华将同克里在上海举行闭门会谈，《华尔街日报》引述知情人士的消息称，克里还将在上海与中国一名负责经济和气候变化事务的高级领导人进行视频会议。

克里曾担任奥巴马时期的美国国务卿，将是拜登政府访问中国的首位高级官员，他此前被拜登选为代表美国参加国际气候谈判。对于克里访华，美国一些共和党人言辞激烈，声称克里此行“释放了错误信号”，但白宫方面表示，美国将在各个层面上与中国接触，与中国的关系不是对抗而是竞争。

有观点认为，在中美关系日益紧张之际，克里此行凸显了拜登政府在“竞争”之余，也想与中国合作的努力。4月8日，克里在接受印度媒体采访时就提到：“我们希望在这方面与中国合作，总统拜登说的是我们在一些问题上有分歧，但我们不能被这些分歧限制住。”13日接受《华尔街日报》采访时，克里称“这不是针对我们与中国目前存在的其他关键分歧的交易”。

这是拜登时代中美关系的一个切面，代表的是中美关系中“合作”的一面。气候变化是中美利益可能重叠的少数领域之一。

就在克里访问北京之际，拜登派遣“最好的朋友”美国前参议员陶德（Chris Dodd）4月14日率团访问台湾，这是拜登上任后访台首发团，同行人员还包括两位美国前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。白宫官员称，这是拜登对台湾及其民主承诺的“个人信号”。

这是中美关系“对抗”的一面，虽然拜登政府称之为“竞争”，而台湾则成为中美地缘对抗的核心和关键战场，拜登已经不再掩饰台湾牌。就在拜登上任不久，他已经在一个月之间先后台签署了《设立海巡工作小组了解备忘录》，派遣美国驻帕劳大使随帕劳总统赴台访问，释放继续对台军售常态化信号，甚而在4月9日宣布了与台湾互动的新准则。

军事层面，美国政府不断加强在西太平洋的军事存在，较之特朗普时代有过之无不及。美军驱逐舰马斯廷号（USS Mustin，DDG-89）一路紧随跟踪中国航母辽宁舰在东海和南中国海的活动。美国海军第七舰队以罗斯福号航空母舰（USS Theodore Roosevelt，CV-71）为核心的航母打击群，在4月4日进入南中国海海域，这是其年内第三度进入南中国海；4月8日，美国海军马金岛号（USS Makin Island，LHD-8）两栖戒备大队亦进入南中国海，在南中国海组成了一个“准双航母”战斗群。

与之相对应的是，大陆军方4月12日派出25架军机飞入台湾的西南防空识別区，创下中国军机绕台数量最高的纪录。分析指，大陆军方的上述行动，是“冲着美军舰而来”。在美军舰频繁穿越台湾海峡、频繁进入南中国海，美国非官方代表团访台之际，中国大陆军方公布在台海附近的南澎列岛进行实弹演习。据中国海事局官网消息，解放军于4月15日至20日，连续六天在南澎列岛附近海域进行实弹射击演习，禁止船舶进入。

这似乎形成了一个恶性闭环，台海的局势日趋紧张、升级。随着台海局势日渐复杂和严峻，擦枪走火的风险不断提升。

对抗仍然是当前中美关系的主调，短时间内不会发生改变，这一点显而易见。华盛顿4月13日发佈的一份重要年度情报报告称，中国扩大其日益增长的影响力的努力是对美国的最大威胁之一。该报告将中国推动成为“全球大国”放在威胁清单的首位，其次是俄罗斯、伊朗和朝鲜。

这就像一场勇敢者的游戏，最终看谁先坚持不住，眨一下眼睛。用北京的话说，这是一场“持久战”。事实上，无论是中国，还是美国，乃至世界上其他国家，都已经开始适应中美两个大国之间的博弈，以及这场博弈所带来的世界局势的改变。

